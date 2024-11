Estos son los mejores memes que dejó la visita de Katy Perry a ‘Venga la Alegría’

(captura de pantalla)

La cantante Katy Perry sorprendió esta mañana a sus seguidores al aparecer en el programa matutino Venga Alegría, uno de los más populares de México. Durante su participación en el programa, Perry anunció que ofrecerá tres conciertos en el país, específicamente en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

En un video que se grabó muy cerca del WTC, Katy Perry le dijo a sus fans mexicanos: “Hola mi gente de México. ¿Adivinen qué? ¡Estoy en México! Estoy aquí para anunciarles ‘The Lifetimes Tour’ en México. Vamos a estar en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara. Asegúrate de tener tus boletos porque va hacer una gran fiesta histórica. Estoy emocionada por el siguiente año”, dijo Katty Perry mediante un video.

La presencia de Katy Perry en la capital mexicana no pasó desapercibida, ya que aprovechó su tiempo para explorar la ciudad y disfrutar de su cultura culinaria. La artista, conocida por éxitos como Roar, se mostró entusiasmada al degustar uno de los platillos más representativos de México: el taco.

El anuncio de sus conciertos ha generado gran expectativa entre sus seguidores mexicanos, quienes esperan con ansias las presentaciones de la cantante. Estos eventos forman parte de su gira internacional, que ha incluido varias ciudades alrededor del mundo.

La extraordinaria carrera de Katy Perry: de ‘I Kissed a gir’ a protagonizar el Super Bowl

Katy Perry inició su carrera en la música con modestos comienzos, pero alcanzó la fama internacional en 2008 con el lanzamiento de I Kissed a Girl, un sencillo que desafió las normas establecidas y llevó su nombre a las principales listas de éxitos. Este tema formó parte de su álbum One of the Boys, que consolidó su presencia en la escena pop gracias al impacto mediático y el éxito comercial.

Perry siguió avanzando en su carrera con el lanzamiento de Teenage Dream en 2010, un álbum que la catapultó al estrellato mundial. Destacado por su capacidad de generar éxitos, cinco de sus sencillos, entre ellos California Gurls, Firework y E.T., alcanzaron el número uno en la lista Billboard Hot 100. Este logro la puso en la misma categoría que Michael Jackson, como los únicos artistas en posicionar cinco canciones de un mismo álbum en el primer lugar.

Con el éxito de Teenage Dream, Perry se consolidó como una de las artistas pop más influyentes de la década. Continuó su ascenso con el álbum Prism en 2013, que incluyó temas como Roar y Dark Horse, ambos logrando gran éxito comercial y manteniendo su relevancia en la industria musical.

El punto culminante de su carrera llegó en 2015 cuando protagonizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XLIX, uno de los eventos televisivos más vistos en la historia de Estados Unidos. Su actuación fue elogiada por su energía y creatividad, destacando por elementos visuales impresionantes y un repertorio de éxitos que reafirmaron su estatus como una superestrella global.

Katy Perry ha continuado lanzando música y evolucionando su estilo, permaneciendo como una figura relevante y dinámica en la música pop actual. Su capacidad para reinventarse y mantenerse en la cima refleja una carrera extraordinaria que sigue dejando huella en la cultura popular.