Briggitte Bozzo confirma el fin de su amistad con Gala Montes: “No tengo nada que opinar sobre ella”

Briggitte Bozzo le deseó todo el éxito a su excompañera de reality show Foto: Jovani Pérez

Después de concluir su participación en La Casa de los Famosos México, Briggitte Bozzo y Gala Montes comenzaron a distanciarse pese a tener una sólida amistad dentro del reality show.

En un principio, se creía que la relación entre las famosas perduraría fuera de la competencia, pero una diferencia con la estilista que las vestía a ambas terminó por separarlas definitivamente, así lo confirmaron en diferentes entrevistas.

La primera en hablar sobre el tema fue la intérprete de “Tacara”, quien durante una plática con Gabriel Roa externó que su excompañera era muy incongruente; sin embargo, días después las alertas sobre una posible reconciliación se encendieron al ser vistas juntas en el programa “Pinky Promise”.

Las famosas se reencontraron tras las polémicas Crédito: Ig/briggi_bozzo

Finalmente, las esperanzas de que la amistad de las queridas “Chicas Superponedoras” retomara su rumbo fueron destrozadas por la actriz de melodramas en una entrevista con Yordi Rosado, espacio en el que confirmó que la venezolana ya no forma parte de su vida.

“Con Briggitte no, hasta que no trabaje ciertas partes de su persona que creo que tiene que trabajar. Es muy respetable como ella lleve su vida, su carrera, no tengo nada en contra de ella”, confesó.

Y agregó: “No la odio, no quiero que le vaya mal. Ahorita a esta persona no la quiero porque me hace daño y me ha afectado lo que dice”.

Briggitte Bozzo confirma el fin de “Las Chicas Superponedoras”

Después de darse a conocer la versión de la actriz, la integrante de la obra de teatro “La Señora Presidenta” habló sobre relación con la famosa para TV Notas, donde aseguró que siempre le deseará lo mejor.

“No hay nada qué opinar sobre las declaraciones que hizo Gala. Cada persona tiene derecho de decir lo que quiera. No tengo nada en contra de ella. Es una mujer exitosa y tiene mucho que brindar a las personas”, expresó.

Asimismo, no descartó la idea de que en un futuro vuelvan a tener la oportunidad de coincidir y retomar la amistad, pues mencionó que no existe ningún problema entre ellas, solo no se llevan tan bien como antes.

“Gala y yo nos hemos visto. Probablemente ya no nos llevamos bien como antes. Solo Dios sabrá si en el futuro podremos recuperar la amistad y llevarnos mejor. No me quiero enfocar en malas vibras. No todos somos compatibles. No le deseo ningún mal”, añadió.

Las finalistas de LCDLFM planeaban tener prpoyectos juntas fuera del reality show. (LCDLFM)

Finalmente, aseguró que no es el momento ideal para que la amistad entre “Las Chicas Superponedoras” prospere. “Las Chicas Superponedoras no estamos preparadas para estar juntas en estos momentos”.