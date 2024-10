Karime Pindter y Gala Montes derrocharon cariño en la Fórmula 1

El Gran Premio destaca como un punto de encuentro para celebridades del espectáculo (Recorte)

Karime Pindter y Gala Montes, conocidas por su interacción amistosa en La casa de los famosos México, protagonizaron un momento destacado durante el Gran Premio de México de la Fórmula 1.

En medio del evento celebrado este domingo 27 de octubre, Pindter sorprendió a Montes con una serenata, lo que generó una gran reacción entre sus seguidores.

Este gesto tuvo lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se celebró la carrera en la que Carlos Sainz se llevó la victoria y Sergio “Checo” Pérez terminó en la última posición.

Karime Pindter y Vanessa Claudio compartieron la experiencia VIP del evento (Instagram)

La relación entre Pindter y Montes, apodada “Garime” por sus fans, ha capturado la atención del público desde su participación en el reality show de Televisa y EndemolShine Boomdog, donde resultaron ser finalistas.

Aunque ambas han aclarado que su relación es sólo una amistad, no descartan la posibilidad de explorar algo más en el futuro.

Gala y Karime no llegaron juntas al evento celebrado en CDMX (Recorte)

En este sentido, Karime Pindter dijo no saber que el público las había “shipeado” en el reality show:

“Nunca, en el programa nunca nos dimos cuenta. Química, sí hay química pero no así de ‘no manches me muero por ti mamacita, ahorita que salgamos, todo’. O sea amistad padre, llevarnos bien. Sí agarrarnos de la mano y te quiero mucho y química. Química de amistad, no química sexual”, aseguró a mediados de octubre en entrevista con Yordi Rosado.

Ahora, durante el evento de Fórmula 1, Pindter caminó por la zona del público para encontrarse con Montes, a quien cariñosamente llama su “diosa misteriosa”.

Karime Pindter sorprende a Gala Montes con una serenata durante el Gran Premio de México de Fórmula 1 (Instagram)

El encuentro fue documentado en redes sociales, donde Pindter interpretó un fragmento de Serenata Huasteca para Montes, quien respondió con una canción de Los ángeles azules. Este intercambio musical avivó las bromas y comentarios de sus seguidores, quienes disfrutan de la dinámica entre ambas personalidades.

El término “Garime” es una creación de los fans, una combinación de los nombres de Gala Montes y Karime Pindter, que refleja el interés y cariño que el público siente por esta pareja ficticia.

Las "Garime" se saludaron efusivamente

Por su parte, Gala Montes, quien recientemente se declaró bisexual, también ha sido vinculada románticamente con Bárbara Islas, aunque ambas han negado tener una relación formal.

El Gran Premio de México no sólo fue un evento deportivo, sino también un punto de encuentro para diversas personalidades del mundo del espectáculo, quienes aprovecharon la ocasión para interactuar y compartir momentos con sus seguidores.

La presencia de Pindter y Montes en el evento subraya la influencia que las redes sociales y la cultura pop tienen en la percepción pública de las celebridades.