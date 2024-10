Andrea Legarreta no tiene planes de anular su matrimonio por la iglesia con Erik Rubín

Legarreta y Rubín se encuentran en el ojo del huracán por supuesto triángulo amoroso con Mónica Noguera. (Foto: Instagram)

Durante los últimos días Andrea Legarreta y Erik Rubín han estado en el ojo del huracán tras la confesión de ‘Coque’ Muñiz sobre una supuesta boda entre el exintegrante de Timbiriche y Mónica Noguera.

Pese a que el comentario se trató de una broma por parte del cantante y conductor, el tema se viralizó rápidamente, por lo que la presentadora de “Hoy” se pronunció al respecto y aseguró que era imposible, pues aún no han firmado el divorcio.

“Ni Erik ni yo tenemos algo serio o estable, si sucede algo entre alguna otra pareja nos lo íbamos a compartir”, compartió para diversos medios.

Sin embargo, aseguró que si el comentario de Coque fuese cierto no tendría algún problema, ya que ambos mantienen una cercana relación con la colaboradora de Imagen Televisión desde hace algunos años.

“La verdad, creo que si Erik tuviera una nueva pareja o algo estaría padrísima Mónica, porque Mónica es una chava encantadora, tipaza, pero no, no es así, absolutamente no”, sentenció.

(andrealegarreta, erikrubinoficial, monanoguera, Instagram)

Andrea Legarreta no quiere anular su divorcio por la iglesia con Erik Rubín

En el mismo encuentro con reporteros, la prensa también la cuestionó sobre su enlace matrimonial por la iglesia, a lo que respondió rotundamente que eso no pasará.

“Ay no, uy no, eso nos superó. No amor, sinceramente no. Yo creo que, si de pronto, sucede que tenemos una historia importante y fuerte, yo no lo anularía, o sea no”, comentó.

Respecto a la posibilidad de que surja un nuevo romance que la haga considerar dicha posibilidad, confesó que no se encuentra en una relación, y aunque la tuviera, no considera volver a llegar al altar con alguien más.

“Primero a ver si tengo novio, y mucho menos pienso en casarme”, aseguró.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Qué dice Mónica Noguera sobre las declaraciones de Andrea Legarreta

Después de que se dio a conocer la postura de la conductora de 53 años, Mónica Noguera, la supuesta tercera en discordia, emitió un mensaje por medio de su cuenta personal de Instagram, donde dejó clara la cercanía que tiene con la expareja.

“Por eso adoro a Andrea Legarreta, porque me conoces y nos queremos. Y efectivamente, Coque estaba bromeando”, escribió en una instantánea.

(Instagram)

Por su parte, Coque Muñiz también puso fin a la polémica en una entrevista con Ventaneando, en la que compartió que ya había pedido disculpas a los involucrados, pues todo se trató de una broma.

“Le pido una disculpa a Mónica y a Erik porque a lo mejor le provoqué un mal momento con alguien y no fue intencional ni mío, ni de Mónica. Era una broma entre amigos”.