Por qué Erika Buenfil nunca le pidió pensión alimenticia a Ernesto Zedillo Jr.

Nicolás Buenfil y su padre tuvieron un encuentro familiar a inicios de este año. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Erika Buenfil dio a conocer algunos detalles sobre la visible mejoría en la relación entre su hijo, Nicolás Buenfil, y su padre, Ernesto Zedillo Jr. La actriz fue abordada por los medios para conocer su opinión sobre el vínculo renovado entre padre e hijo, especialmente en el contexto de las próximas festividades decembrinas.

“No lo invitan, hasta ahorita no. El año pasado lo buscaron en Año Nuevo, estábamos en Japón y este año ya tengo el plan... Si lo quieren celebrar lo van a hacer en enero, todavía es mío”, señaló.

La situación ha mejorado significativamente, lo que ha generado curiosidad sobre cómo se desarrollará esta nueva etapa en sus vidas. No obstante Erika Buenfil declaró que su hijo tiene contacto con su padre, sus hermanas y algunos tíos, pero no con el abuelo Ernesto Zedillo.

“Se llevan súper bien ellos. Yo platico muy poquito, realmente lo necesario. Realmente ellos se llevan bien”.

La actriz declaró que no quiso pedirle pensión a Ernesto Zedillo Jr. IG)

Durante el reciente encuentro con la prensa, la actriz reveló que sí tenía la opción de emprender acciones legales contra Zedillo Jr. para asegurar una pensión alimenticia para su hijo, Nicolás Buenfil. Sin embargo, decidió no proceder, pues ella se hizo cargo de todo desde un inicio.

“Fíjate que se puede reclamar hasta que el muchacho tiene 18 años y ahorita ya no. Pero no quiero reclamar nada... frijoles, pero míos. Yo realmente saqué adelante con uñas y dientes a mi hijo. A veces había para restaurantes caros, para vacaciones, a veces no. Estoy muy orgullosa porque es un gran muchacho”.

Por otro lado, Buenfil comentó que si en algún momento Nico quisiera solicitar ayuda a su padre para algún gasto será su decisión.

Fue en mayo de 2024 que después de 19 años, Nicolás Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. tuvieron un encuentro familiar. Padre e hijo convivieron y las fotografías fueron compartidas en redes sociales donde también estuvo presente Isabella, una de sus dos hermanas.

Nicolás Buenfil compartió en sus redes sociales fotografías del emotivo encuentro familiar, donde coincidió con su hermana Isabella. Foto: @nico.buenfil

El primer acercamiento del empresario con Erika Buenfil y su hijo, sucedió en 2021, cuando Nico contaba con 16 años de edad. Fue entonces que Ernesto Zedillo Jr. lo conoció por primera vez y apartir de esa fecha mantuvieron contacto y frecuentes conversaciones previas a la reunión familiar.

Posteriomente, Nicolás externó su deseo por conocer en algún momento a su abuelo paterno, el expresidente de México, Ernesto Zedillo. “Este, no. Sí me gustaría conocerlo, si lo ven... Si me interesaría conocerlo solo para verlo, para tratarlo aunque sea un ratito y estaría padre”, dijo hace unos meses.