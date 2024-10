Maquillista acusa de grosera a Gala Montes: “Siento que todo quiere gratis”

Gala fue acusada de "grosera" por parte de Luis Torres (Facebook Gala Montes)

Tras quedar en tercer lugar en La Casa de los Famosos México, Gala Montes está en el ojo del huracán, esto después de que protagonizó un pleito en redes sociales con una estilista llamada Laura. La joven reclamó a la actriz que la ropa que le prestaba la regresaba en mal estado, y Montes argumentó que las prendas eran de muy mala calidad.

Al pleito se unió Briggitte, miembro del team Mar que se volvió muy amiga de Gala. Aunque se esperaba que la venezolana se posicionara a favor de su compañera de reality, terminó por darle la razón a la estilista y hasta llamó malagradecida a Gala.

Todo este pleito ha derivado en críticas de redes sociales, y se corre por internet la declaración de uno de los maquillistas más importantes de México, Luis Torres, quien no tiene muchas cosas buenas que decir de Gala Montes.

El maquillista asegura que leyó conversaciones de una persona cercana a él, donde la actriz tiene mala actitud. Crédito: TikTok/ltorresbeauty

El joven se expresó en su cuenta de TikTok acerca de la integrante del equipo Mar, asegurando que sabe de muy buena fuente que es “muy grosera” y que es la clase de creadoras de contenido que busca productos sin pagar. Esto dijo:

“Alguien muy cercano, alguien que tiene un negocio, que colaboraron juntas, y esta morra (Gala) yo vi menajes y es super grosera, si quieren los puedo publicar después, no se crean yo no soy así, pero yo lo sé, he visto como es muy grosera y es de estas influencers que siento que todo tiene gratis. Ya estoy hablando de más”.

Aunado a esto, resurgieron en redes sociales un par de capturas de pantalla de una conversación entre Gala y una marca de salvavidas, donde la actriz buscaba una colaboración con la empresa para tener una “dona” sin costo.

¿Qué pasó entre Gala y Briggitte?

Hay tensión en el equipo Mar IG/briggi_bozzo

Gala Montes y Briggitte Bozzo compartían estilista. La actriz de El Señor de los Cielos explotó en contra de la joven, diciendo en una transmisión en vivo: “A mí la ropa que Laura me daba era de Shein (...) No hay ped... pero no vengas a hacer conflicto que es tu culpa, y tú como stylist deberías de saber. Qué feo que vengan personas como tú a nuestro país que les ha dado tanto trabajo a los extranjeros, dejemos de idealizarlos (...) No voy a pagar las botas porque esta vieja me las quiere cobrar como si fueran Chanel”.

La venezolana se posicionó a favor de la estilista, y dijo: “Discúlpenme, yo amo a Gala con todo mi corazón, pero es que a ver, también es como desvalorar el trabajo de un mesero. No lo vas a tratar cul... porque te está atendiendo, wey, seas quien seas, así seas Barack Obama, no puedes ser así, no puedes ser una persona malagradecida”.