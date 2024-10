Adrián Marcelo reacciona a burla hacia él durante reencuentro de La Casa de los Famosos México

Adrián Marcelo reaccionó en Instagram al reencuentro de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2. (adrianmarcelo10, Instagram / YouTube)

Adrián Marcelo no estuvo presente en el reencuentro de habitantes de La Casa de los Famosos México 2, al menos no físicamente. A diferencia de las últimas semanas del reality show, la producción levantó el veto que impuso a su elenco y celebridades, quienes podían mencionar su nombre en el especial. Luis ‘Potro’ Caballero, quien días antes había especulado sobre la participación del creador digital, lanzó un ácido comentario que no pasó desapercibido para Adrián Marcelo.

El domingo, 13 de los 15 habitantes que participaron en la segunda edición se reunieron para decirle adiós a la casa de manera oficial. Pese a la expectativa que fomentó la propia producción mediante sus redes sociales, Adrián Marcelo no participó en el programa, al igual que la actriz Sabine Moussier.

Además de la transmisión en televisión, algunos aspectos del reencuentro fueron difundidos mediante de las redes sociales de los famosos. Luis ‘Potro’ Caballero, quien durante su estancia en el reality tuvo una relación cercana con Adrián Marcelo, compartió una historia en la que hizo alusión a la polémica salida del regiomontano.

Luis ‘Potro’ Caballero compartió una historia en la que hizo alusión a la polémica salida de Adrián Marcelo (luispotrocaballeros, Instagram).

Ésta fue la indirecta del ‘Potro’ a Adrián Marcelo

‘Potró' mostró aspectos del patio y grabó una diminuta puerta que conectaba a la casa con el exterior. En el video que compartió en Instagram, el influencer describe la puerta como el sitio por donde desapareció Adrián Marcelo.

Esta puerta color gris se volvió viral la madrugada del 3 de septiembre, cuando diversas fuentes en X compartieron videos que registraban el momento en el que Adrián Marcelo la abre para abandonar la casa. El youtuber tomó la decisión de renunciar ante los conflictos que generaba dentro del reality. No obstante, versiones no oficiales afirmaban que el creador digital se opuso a continuar en el programa luego de que la producción le impusiera límites para evitar la salida de patrocinadores.

Así reaccionó Adrián Marcelo

Adrián Marcelo, quien se caracteriza por buscar la confrontación en lugar de evadirla, publicó la historia del ‘Potro’ en su cuenta de Instagram, lo que fue interpretado por sus fans como una forma de minimizar la ofensa de su excompañero.

La reacción de Adrián Marcelo se da a unos días del reestreno de su canal de YouTube, Radar, y de una entrevista con René Franco en la que el creador digital habló sobre su experiencia en el reality show y rompió el silencio en torno a su salida.

‘Chamonic’, una popular creadora digital, compartió las primeras imágenes de la entrevista y adelantó que Adrián Marcelo “habló de todos y de todo”. El episodio será transmitido el próximo 11 de octubre en las plataformas digitales de La Taquilla, programa de internet del periodista.

El periodista, quien públicamente apoyó al youtuber durante su estancia en ‘LCDLFMX 2′, tendrá en exclusiva sus primeras declaraciones tras abandonar el reality. (adrianmarcelo10, Instagram / La Taquilla)