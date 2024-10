Shanik Berman revela que tiene miedo de reencontrarse con Mario Bezares

Shanik llamó hipócrita a Mario Bezares cuando salió de La Casa de los Famosos México (Captura de pantalla YouTube El 5)

Durante las primeras semanas de la competencia, la periodista Shanik Berman se colocó como la personalidad más querida de La Casa de los Famosos México, pero su popularidad disminuyó considerablemente cuando decidió darle la espalda a los integrantes del Cuarto Mar y atacar a Mario Bezares, también conocido como Mayito.

Al salir de la competencia y convertirse en la segunda eliminada, Berman se despidió de sus compañeros con unas breves palabras que dejaron fuera a las personas que más la estimaban. Además, aseguró que Mario era un “hipócrita”.

“Al que no voy a extrañar nada es a Mario. Eres un hipócrita, te odio”, declaró.

(Captura de pantalla YouTube El 5)

Desde entonces, la también colaboradora de Hoy se ha encargado de intentar limpiar su imagen, pero los seguidores del querido ‘Team Mar’ no olvidan todo lo que ocurrió meses atrás, situación que tiene muy preocupada a la periodista, pues está a unos días de reencontrarse con varios de sus excompañeros.

Shanik Berman tiene miedo de reencontrarse con Mario Bezares

Además de su controversial despedida, en su corta estancia dentro de la casa atacó con diferentes cuestionamientos a Mayito, lo que desató la molestia de su esposa Brenda Bezares, quien en ese entonces aseguró que levantaría una demanda contra la periodista.

Sin embargo, parece que la situación logró superarse y no se procedió legalmente, aún así, recientemente la presentadora de 65 años manifestó en el programa Con permiso que tiene miedo de reencontrarse con el conductor, aunque anteriormente ya se vieron en la final de La Casa de los Famosos México.

“Lo que me da terror es que (...) voy a tener que pedirle perdón a Mayito,” comentó con Martha Figueroa y Ana María Alvarado, quienes le mencionaron que si bien sus pláticas dentro de la casa fueron de muy mal gusto, consideran que sí le otorgara el perdón, pero le pidieron que no se hincara como lo ha hecho antes con algunos colegas.

“Sí, tendrás que hablar, pero todos han otorgado el perdón. No creo que te haga desprecio,” aseguró Alvarado.

(Vix)

Respecto a la polémica frase que dijo cuando abandonó el programa, recordó que su enojo no era con ningún participante en particular. “No era con él, estaba yo enojada con el mundo porque yo quería que todos se salieran menos yo”, confesó.

Después de las declaraciones de la periodista y exhabitante de la segunda temporada de LCDLFM, Mayito no se ha pronunciado al respecto, pues incluso en su visita al matutino Hoy no coincidió con su excompañera, por lo que los internautas siguen a la espera del reencuentro.