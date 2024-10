Mía Rubín estuvo a punto de ser parte del universo Marvel, pero la rechazaron por ser rubia: “Muy difícil”

Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, revela que estuvo cerca de unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (Instagram)

Mía Rubín, hija de los famosos Andrea Legarreta y Erik Rubín, reveló recientemente que estuvo cerca de unirse al Universo Cinematográfico de Marvel.

La joven actriz audicionó cuando era más joven para el papel de “América Chávez” en la película Doctor Strange en el Multiverso de la locura. Sin embargo, el papel fue finalmente otorgado a la actriz mexicana-estadounidense Xóchitl Gómez.

La decisión de Marvel Studios se basó en la búsqueda de una actriz que encajara físicamente con las características del personaje.

Según explicó Mía Rubín, su apariencia no coincidía con el perfil que el estudio tenía en mente para una latina, ya que Mía es de tez clara y cabello rubio.

Este estereotipo, que asocia a los latinoamericanos con una tez más morena y cabello oscuro, fue uno de los factores que influyó en la selección final para el filme de Hollywood.

La película estelarizada por Benedict Cumberbatch fue estrenada en 2022 (Archivo)

Además de las cuestiones físicas, otro obstáculo que enfrentó Mía Rubín fue la falta de una visa de trabajo en Estados Unidos, un requisito indispensable para participar en producciones en Esatdos Unidos.

“Llegué a audicionar para una peli de Marvel, era la de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, para la chavita latina, pero pues bueno, no (procede a señalar su rostro)… Me dijeron que no, eran como requisitos, pero al final era muy difícil, necesitábamos visa de trabajo americana, pues no se logró”, dijo la también cantante de 19 años a la prensa.

Mía Rubín audicionó para el papel que finalmente obtuvo la mexicana-estadounidense Xóchitl Gómez (Reuters)

La joven compartió que, aunque ha trabajado en películas y doblaje, actualmente está enfocada en su carrera musical, la cual considera muy demandante.

“Inicié actuando y pues he hecho películas, he estado también en doblaje, pero, por el momento, ahorita es una carrera tan demandante, que por el momento estoy intentando enfocarme a full con la música”, dijo la hermana de Nina Rubín.

La experiencia de Mía Rubín pone de relieve los desafíos que enfrentan los actores latinoamericanos en la industria del entretenimiento, donde los estereotipos sobre la apariencia continúan siendo un factor determinante en el proceso de selección de personajes.

Mía Rubín optó por una carrera musical independiente sin alejarse de su familia (Foto: Archivo)

En otro asunto, Mía ha sido objeto de rumores en redes sociales que sugieren que se casó en secreto con el torero Tarik Othón y que está embarazada.

Durante un reciente encuentro con la prensa, Mía abordó estos rumores, aclarando que no se ha casado y que, aunque está enamorada, no tiene planes inmediatos de matrimonio.

La joven explicó que su decisión de dejar de compartir el escenario con su padre no implica un distanciamiento familiar y enfatizó que mantiene una relación sólida con su familia, a pesar de los cambios en su carrera profesional.

En cuanto a su relación con el torero, Mía comentó que él ha manejado bien la presión mediática, algo a lo que no estaba acostumbrado antes de su relación.

Mía Rubín desmintió rumores sobre su supuesto matrimonio secreto con el torero Tarik Othón (Instagram: @miarubin)

A pesar de las especulaciones, Mía expresó que está felizmente enamorada, pero que el matrimonio no está en sus planes inmediatos.

Los rumores sobre su vida personal han circulado ampliamente en plataformas como YouTube y X, lo que llevó a Mía a abordar el tema directamente. “Ya vi el TikTok que dijeron que me casé, no me casé. Sí hay un anillo, pero no es de compromiso”, aclaró.

La atención mediática sobre Mía Rubín refleja el interés del público en su vida personal y profesional, mientras ella continúa desarrollando su carrera en la música de manera independiente.