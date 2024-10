Igual que Adrián Marcelo, Eduardo Verástegui hace comentario transfóbico a Wendy Guevara tras final de LCDLF

Verástegui es conocido por su ideología conservadora (Facebook/Eduardo Verástegui)

Eduardo Verástegui ha generado controversia en redes sociales tras un comentario en X sobre el reality show La casa de los famosos México.

En su publicación, Verástegui afirmó que Mario Bezares era el segundo hombre en ganar el programa, lo que provocó una ola de críticas en su contra.

Según el político, el reality sólo ha sido ganado por hombres, una declaración que ha sido interpretada como una indirecta hacia Wendy Guevara, quien es una mujer trans.

“¿No es el segundo? Hasta donde sé, ese programa lo han ganado puros hombres”, escribió el polémico actor que intentó hacer carrera en el ramo político.

El comentario fue interpretado como un ataque transfóbico (Recorte)

El comentario de Verástegui se dio en respuesta a un post que anunciaba a Bezares como el primer hombre en ganar el formato mexicano del programa.

Sin embargo, en las versiones anteriores de Telemundo y Colombia, las ganadoras habían sido mujeres, lo que hace que su afirmación sea incorrecta.

La polémica se intensificó debido a que Verástegui no reconoce a Wendy Guevara como mujer, lo que ha sido visto como un ataque a la comunidad LGBTIQ+ y en particular a la popular influencer.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar, y muchos usuarios criticaron a Verástegui, señalando que tanto él como Adrián Marcelo, quien también hizo casi el mismo comentario sobre Guevara, han sido objeto de rumores sobre su orientación sexual.

El regiomontano ya había hecho un comentario similar (Captura de pantalla)

Los usuarios destacaron que, a diferencia de Verástegui, Wendy Guevara vive su vida abiertamente y sin atacar a su comunidad.

Hasta el momento, Wendy Guevara no ha respondido a los comentarios de Verástegui, y se especula que probablemente no lo hará. Por su parte, Verástegui no ha contestado a las críticas recibidas, y se cree que sólo lo hará si alguien famoso se pronuncia al respecto, ya que algunos consideran que busca generar escándalo.

La situación ha puesto de manifiesto las tensiones en torno a la representación y reconocimiento de las identidades trans en los medios de comunicación y la sociedad en general.

La comunidad LGBTIQ+ ha expresado su descontento con las declaraciones de Verástegui, subrayando la importancia de respetar y reconocer todas las identidades de género.

Tras más de 70 días 'encerrado', Mario se alzó con la victoria de LCDLF (Captura de pantalla YouTube El 5)

Así respondió Wendy Guevara al ataque de Adrián Marcelo

Wendy Guevara se defendió en redes sociales tras el comentario despectivo de Adrián Marcelo tras la final del programa. El youtuber regiomontano, quien no asistió al evento, generó controversia al referirse a Wendy como “hombre”, lo que provocó una reacción inmediata de la influencer, quien expresó su cansancio ante este tipo de comentarios.

La polémica se desató cuando Adrián Marcelo, exintegrante del reality, publicó un tuit en el que aludía a la identidad de género de Wendy Guevara, afirmando que era el “segundo hombre que gana de manera consecutiva”.

Este comentario fue recibido con críticas en las redes sociales, donde se intensificó el debate entre los seguidores de ambos personajes. Mientras algunos apoyaban a Adrián Marcelo, otros defendían a Wendy y a otros concursantes del programa.

Wendy Guevara no le dio mayor importancia al ataque de Adrián Marcelo (soywendyguevaraoficial, adrianmarcelo10)

Wendy Guevara, visiblemente molesta, respondió al ataque en sus redes sociales, subrayando la necesidad de actualizarse y dejar atrás chistes sobre su identidad de género. “Siempre lo he dicho, ese chiste ya está bien choteado, hay que actualizar más, bebé”, comentó Wendy.

“Ya no me etiqueten en lo de que dice Adrián, que segundo hombre que ganó. Yo muy perra dije: ‘Si gana un hombre sería espectacular, porque obvio ya ganó uno con implantes’”, dijo ‘La Perdida’ de manera irónica.