Galilea Montijo reacciona a acusaciones de Mariana Echeverría contra ‘Hoy’: “No me voy a volver parte de ese circo”

Mariana Echeverría fue cuestionada en Hoy por difundir rumores sobre el programa y Arath de la Torre. (Hoy)

Galilea Montijo, conductora estrella de Televisa, reaccionó a las contundentes acusaciones que Mariana Echeverría lanzó en contra del programa ‘Hoy’ por la polémica entrevista que las conductoras le hicieron sobre su paso por ‘La Casa de los Famosos México 2024′ y la supuesta agresión verbal que habría sufrido por parte de la productora Andrea Rodríguez.

Como era de esperarse, la presentadora procuró no entrar en polémica debido a que actualmente forma parte de ambos proyectos, sin embargo, dejó entrever su postura en un encuentro con medios:

“Yo como conductora de un programa y del otro no voy a decir lo que realmente pienso porque eso yo me lo guardo y nada, no me voy a volver parte de ese circo (...) quien quiera decir que editamos los videos o que editan los videos.. pues no haces caricaturas, lo que dijiste o lo que hiciste ahí está grabado aunque haya edición por cuestiones de producción, pues no les vas a pasar los 24/7 de las 10 semanas”.

La ex habitante denuncia bullyng y amenazas por su papel en La Casa de los Famosos México Crédito: X/ Mariana Echeverría

¿Qué dijo Mariana Echeverría sobre su polémica entrevista en ‘Hoy’?

La conductora, quien quedó eliminada de LCDLFM en la cuarta semana, realizó una transmisión en vivo en el programa ‘Hoy’ para enfrentar de una vez por todas los ataques que ha recibido tanto en redes sociales como en programas de televisión.

Fue en ese espacio donde habló de su experiencia en ‘Hoy’:

“Me llevaron al programa de Hoy, donde me pusieron una barrera de cuatro conductoras, que las consideraba pues no amigas, pero conocidas y compañeras de trabajo. Dije un comentario. Arath ‘x’ cosa en el programa Hoy, no ofendí a nadie, no dije ninguna grosería, no me metí con el trabajo de nadie del programa y cuando llegué me pusieron como Santa Inquisición a juzgarme”, explicó.

Asegura que ya abrió la caja de comentarios Crédito: X

“Salgo del programa y a la productora se le ocurre llamarme pendeja por todo el foro. Estando todas las personas ahí”.

“Yo me enteré después porque ni siquiera la vi. Y me lo aguanté, la humillación que pasé ahí. Mientras yo había dicho que no iba a alimentar el hate, yo dije me voy a plantar voy a aclarar esta situación. Y así fue como me recibieron... me lo aguanté”, concluyó.