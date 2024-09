Así se vivió el microsismo en CDMX hoy 26 de septiembre | VIDEOS

En redes sociales, usuarios reportaron como vivieron el microsismo del 26 de septiembre en Ciudad de México. | Foto: Redes sociales.

Los microsismos no se acaban, y es que septiembre aterrizó con múltiples temblores con sede en la Ciudad de México, ejemplo de ello, fue el microsismo que se suscitó hoy 26 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, con una magnitud de 2.6 grados con epicentro en la colonia San Pedro de los Pinos.

Sin duda, este acontecimiento se colocó en tendencia entre los usuarios de redes sociales, quienes compartieron algunas imágenes de como se vivió el microsismo en la demarcación de la capital.

Redes sociales reaccionan ante microsismo

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el temblor aconteció en punto de las 10:26 horas de este jueves, y fue catalogado como trepidatorio, cuyo epicentro fue marcado en la zona de Mixcoac.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, señaló que dicha connotación no obtuvo efectos perjudiciales o afectaciones en las zonas señaladas. Sin embargo, el pánico entre los ciudadanos fue bastante evidente.

A través de las cámaras de seguridad de algunos recintos y hogares, se pudo observar el fuerte movimiento que se percibió en las colonias de la demarcación. Así compartieron el percance algunos internautas:

Por su parte, distritos usuarios de la plataforma X compartieron que el microsismo fue motivo de alarma dado al fuerte estruendo que se pudo escuchar en las localidades afectadas por el epicentro.

¡Ni los altos mando se salvan! Así fue captada la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, a quien se le pudo observar mientras desalojaba un edificio, pues se encontraba en la demarcación para participar en una conferencia.

Como protocolo de prevención, algunos edificios de la Benito Juárez procedieron en desalojar a los usuarios que se encontraban en el interior, en medida de que la situación se calmó, los ciudadanos pudieron retomar actividades.

Crédito: X, @CiroDi

Conforme a medios difundidos por la alerta de sismos SkyAlert, se compartieron imágenes de los ligeros movimientos que se captaron en la localidad de Taxqueña.

Crédito: X, @MazinAdrian

¿No sonó la alerta sísmica?

No recibiste la alerta por el microsismo, aquí entérate del porque la alarma por microsismos no suena en estos casos. Acorde con las autoridades de Protección Civil, este tipo de señal por temblores no suele activarse por microsismos de baja magnitud e intensidad.

Si los movimientos son menores a 4.0 en la escala de Richter, esto no suelen representar un riesgo significativo para la población ni las estructuras en la Ciudad de México. Es por ello que, el sistema de alerta solo le da prioridad a los eventos sísmicos con mayor magnitud y que pueden causar daños importantes en la región, dejando de lado las alarmas por la presencia de microsismos.