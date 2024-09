Vinculan a proceso a Óscar “N”, regidor de Metepec detenido en Durango por violación

Óscar "N" tendrá que permanecer en prisión preventiva justificada como medida cautelar (Foto: Fiscalía del Edomex)

Un juez de control determinó vincular a proceso a Óscar “N” —quien se desempeña como regidor del municipio de Metepec, en el Estado de México (Edomex)— por su presunta responsabilidad en el delito de violación en agravio de una joven.

Tras una audiencia realizada en los juzgados de Lerma, las autoridades judiciales iniciaron un proceso legal contra el funcionario mexiquense por haber agredido física y sexualmente a la víctima. Además de ser procesado, se estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Asimismo, con base en una solicitud del Agente del Ministerio Público se le dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar, ya que se indicó que hay un “riesgo” de que el regidor se sustraiga de la acción de la justicia.

Por ello, Óscar “N” tendrá que permanecer en el Centro Penitenciario y Reinserción Social de Lerma, donde fue trasladado luego de ser detenido en el estado de Durango el pasado sábado 21 de septiembre.

Los hechos por los que Óscar "N" fue detenido ocurrieron el 10 de agosto en el Estado de México (Foto: Fiscalía Edomex)

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Edomex, el delito por el que fue detenido Óscar “N” ocurrió el 10 de agosto. En aquella ocasión, una joven de 23 años se reunió con su prima y unos amigos en el restaurante Pura Vida de Metepec, sitio al que posteriormente arribó el regidor.

Momentos después, optaron por trasladarse a un bar ubicado en la avenida Lerma. La joven subió a su camioneta acompañada de Óscar, quien durante el trayecto se desvió de la ruta y se dirigió a la calle Fresno, en el municipio de San Mateo Atenco. Fue así como comenzó a abusar de ella.

“Yo me comienzo a asustar y le pido que regrese. Él no me hace caso, sólo me ignora y pone seguro en la camioneta, comienza a desabrochar su pantalón. Yo intento mandar mensaje a mi prima y en ese momento se lanzó sobre mí”, relató la joven.

La joven pudo escapar de su agresor tras una serie de forcejeos. Posteriormente se trasladó a la Fiscalía de Género en Toluca para denunciar los hechos. En su momento, el Ayuntamiento de Metepec condenó lo sucedido y advirtió que no habría impunidad.

El regidor de Metepec fue trasladado al Edomex e ingresado a un penal ubicado en el municipio de Lerma (Foto: Registro Nacional Detenciones)

“Derivado de la investigación por una denuncia penal en contra del séptimo regidor del ayuntamiento, representante del Partido del Trabajo (PT) y diputado federal suplente de Wblester Santiago, Óscar González, el gobierno de Metepec reitera su compromiso institucional”, señaló el Ayuntamiento en un comunciado.

El 24 de agosto, la Fiscalía estatal obtuvo una orden de aprehensión contra el regidor de Metepec, cuyo paradero era desconocido. Por ello, elementos de la Policía de Investigación ubicaron diferentes lugares en México y el extranjero en los que Óscar pudo haberse trasladado para evitar su detención.

Con base en las pesquisas realizadas se determinó que el funcionario se encontraba en el estado de Durango. El 21 de septiembre se cumplimentó la orden de aprehensión en su contra en la calle 6 de julio de la colonia José Martí.

Una vez asegurado, Óscar fue trasladado al Edomex y, con el apoyo de la Policía Municipal de Metepec, fue ingresado al Centro Penitenciario y Reinserción Social de Lerma