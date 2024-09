Mayela Laguna teme caer en depresión que la lleve nuevamente al consumo de sustancias: “Estoy muy sola”

En junio de 2023, Luis Enrique Guzmán emitió un comunicado donde desconocía a Apolo como su hijo. (De Primera Mano / YouTube)

Mayela Laguna enfrenta un momento crítico tras revelarse que Luis Enrique Guzmán, su ex pareja, no es el padre biológico de su hijo Apolo, según los resultados de una prueba de ADN realizada por el Instituto de Ciencias Forenses en CDMX.

Esta situación ha llevado a Laguna a un estado de vulnerabilidad emocional, según declaraciones recogidas por El Lobo de Kadri Paparazzi.

Laguna, quien tiene un pasado marcado por adicciones, expresó su temor de recaer en la depresión debido al fuerte escrutinio social y la incertidumbre sobre el futuro de su hijo.

“¿Necesito ayuda? Sí, emocional. Y no digo que yo vaya a caer otra vez en adicciones, pero a veces la gente no mide sus palabras, no miden lo que hacen, no miden lo que dicen, cómo pueden dañar a alguien. Y estoy muy sola y no quiero caer en nada”, comentó Laguna en la entrevista.

La prueba de ADN revela que Luis Enrique Guzmán no es el padre biológico de Apolo (Jovani Pérez/Infobae)

La situación legal de Apolo se ha complicado tras los resultados de la prueba de ADN. Ahora, Mayela Laguna debe enfrentar un proceso para determinar el futuro del niño, incluyendo la posibilidad de que Luis Enrique Guzmán le retire su apellido y sea obligado a proporcionar una pensión.

Laguna ha decidido no impugnar los resultados de la prueba y prefiere que con esto se termine el juicio, alejándose por completo de la familia Guzmán Pinal.

Por otro lado, en una entrevista con el reportero Alan Saldaña, Mayela Laguna reveló que actualmente está recibiendo apoyo de una familia, aunque no quiso dar detalles sobre la naturaleza de esta ayuda ni sobre quiénes la están apoyando. Aseguró que está bien y que seguirá adelante por el bien de su hijo.

La situación legal de Apolo se complica y Laguna prefiere no impugnar (@luisenriquegp)

Así mismo, el comunicador Kadri Paparazzi ofreció ayuda a Laguna, quien insistió en que está libre de sustancias y espera no volver a caer en adicciones. Sin embargo, reconoció que la falta de contención emocional podría llevarla a una recaída.

“Es una línea delgada y a veces las consecuencias te pueden hacer caer, no tanto en lo que estaba antes, sino en otra cosa. No quiero caer en depresión porque eso me llevó a lo demás”, afirmó Laguna.

Mayela Laguna ha confesado en el pasado que comenzó a consumir sustancias ilegales cuando surgieron problemas con Luis Enrique Guzmán. Sin embargo, por el bien de su hijo y de ella misma, dejó atrás ese consumo. Ahora, con el apoyo emocional adecuado, espera no volver a caer en ese ciclo.

Laguna se enfoca en rehacer su vida y proporcionar un entorno estable para Apolo (TV Azteca)

La situación de del menor de cinco años sigue siendo incierta, y Laguna está enfocada en rehacer su vida y proporcionar un entorno estable para su hijo. La revelación de la prueba de ADN ha sido un golpe duro, pero Laguna está determinada a seguir adelante y buscar el apoyo necesario para evitar una recaída en la depresión y las adicciones.