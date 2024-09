Alerta Fonacot de fraudes en contra de los trabajadores; así son los más comunes

Fonacot Préstamo para mujeres (Fonacot/Facebook)

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) emitió una alerta dirigida a los trabajadores de México para que no se dejen sorprender por falsos gestores que podrían estar intentando estafarlos.

A través de sus redes sociales oficiales, el organismo subrayó que cualquier contacto hecho vía WhatsApp, llamadas telefónicas o páginas web no oficiales podría tratarse de un fraude, y exhortó a los usuarios a no proporcionar información personal en estas circunstancias, ya que podrían verse afectados.

El llamado fue enfático en que los únicos medios válidos y oficiales para realizar citas o gestionar cualquier trámite son los proporcionados por FONACOT.

Contacto oficial

Estos incluyen el sitio web oficial www.fonacot.gob.mx y el número telefónico 5588-747474. En este sentido, el organismo también compartió la dirección electrónica específica para programar citas, disponible en https://portalcitas.fonacot.gob.mx/modulosEspeciales_FONACOT/programacionCita.php.

Ante la creciente ola de intentos de fraude que se han registrado en todo el país, el FONACOT hizo hincapié en la importancia de estar atentos a cualquier intento de contacto que no provenga de sus canales oficiales. “Si un trabajador recibe una llamada o un mensaje vía WhatsApp que les ofrece servicios de FONACOT, es probable que se trate de una estafa”, advirtió el instituto.

El organismo reiteró que cualquier trámite relacionado con créditos, solicitudes o citas solo puede realizarse a través de los canales previamente mencionados. El sitio web de FONACOT es la única plataforma en la que los trabajadores pueden realizar estos procedimientos de manera segura, y su centro de atención telefónica es el único medio para obtener asistencia personalizada.

Por último, FONACOT alentó a los trabajadores a no caer en las trampas de estos falsos gestores y a no compartir información personal sensible bajo ningún concepto. Además, instó a los usuarios a denunciar cualquier intento de fraude para que las autoridades correspondientes puedan tomar cartas en el asunto y prevenir que más personas resulten afectadas.

En resumen, el FONACOT se mantiene firme en su compromiso de brindar servicios seguros y confiables a los trabajadores de México, siempre a través de sus medios oficiales.