¿Adrián Marcelo asistirá a “Hoy” tras su salida de La Casa de los Famosos? Esto se sabe

Adrián Marcelo renunció a La Casa de los Famosos México. ¿Hay consecuencias con Televisa? (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Cada eliminado de La Casa de los Famosos México ha asistido al matutino Hoy para hablar de su participación en el reality show. A algunos les ha ido bastante bien, aunque para otros no ha sido una muy buena experiencia, como fue el caso de Mariana Echeverría, quien incluso llegó hasta las lágrimas ante los cuestionamientos de las conductoras.

Adrián Marcelo es hasta ahora el único participante del reality show que ha salido por su propia voluntad, aunque en redes sociales se habla de que, supuestamente, fue más una decisión de Televisa, pues el papel que estaba jugando el regiomontano los estaba haciendo perder patrocinios de importantes marcas, lo que se traducía en problemas económicos para la empresa.

Esta informal manera de salir eliminado de La Casa de los Famosos México es lo que vuelve incierta la participación de Adrián Marcelo en medios de comunicación, además de declaraciones de conductoras clave del matutino como Andrea Legarreta e incluso el posicionamiento de la propia Televisa.

Las señales de que Adrián Marcelo no tendrá relación alguna con Televisa tras su salida de La Casa de los Famosos

La Jefa anunció así que Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar LCDLFM2. (X/@LaCasaFamososMx)

Es muy probable que Adrián Marcelo no visite el foro de Hoy porque Andrea Legarreta, la estrella del programa, celebró la salida del regiomontano con una fuerte declaración que dio frente a los medios de comunicación:

“Hoy ganan los chicos que están adentro, el público, sin duda ganan las mujeres, las familias, gana este público que qué bueno que se están manifestando. Hay programas que les han ido muy bien y en ningún momento ha habido estas acciones (...) Entiendo que es un experimento, que tienes que ver las dificultades que tienen, que tiene que haber diferencias, pero esto ya se les salió de las manos y qué bueno que se tomaron cartas en el asunto”.

Aunado a esto, Televisa colgó en redes sociales un comunicado donde condenó la violencia de género y la violencia psicológica, ambas acusaciones que internautas lanzaron en contra de Adrián Marcelo. Así lo expresaron:

Andrea Legarreta ‘destroza’ a Adrián Marcelo: "Jaque a la misoginia" (Fotos: ViX/Hoy)

“El programa es un formato en vivo que refleja las expresiones y decisiones de cada participante que no siempre representan los valores que como empresa promovemos. Queremos ser muy claros: no toleramos ninguna forma de violencia de género, ni psicológica”.

Galilea Montijo, otra conductora clave del programa Hoy dio esperanzas a los fans sobre lo que ya estaba decidido para La Casa de los Famosos México (la realización de una gala de nominación y el final programado para finales de septiembre); sin embargo, no dijo nada sobre Adrián Marcelo:

“En los próximos días habrá más información al respecto. Lo que sí podemos asegurarles es que nuestro juego continúa. ‘La casa de los famosos México’ sigue tal y como estaba contemplado, hasta el 29 de septiembre y hoy, por lo tanto, no se pueden perder ‘La gala de nominación’ por el Canal 5″.

Finalmente, una fuente cercana a Endemol confesó a Tv Notas que Adrián Marcelo tenía pactada una conferencia con medios de comunicación para la tarde de hoy; no obstante, no se presentó y terminó volando hacia Monterrey.

Todas estas señales apuntan que, aunque no esté confirmado aún, Adrián Marcelo podría no presentarse en el matutino Hoy y Televisa no tendría más relación con él.