¿Arath de la Torre se va? Tras nuevas amenazas de Adrián Marcelo el actor plantea abandonar el reality show

El yotuber retomó el tema de la salud mental para arremeter una vez más contra Arath de la Torre. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Este domingo 1 de septiembre se llevó a cabo la sexta gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 2.En esta ocasión se vivió una reñida competencia por permanecer en el reality show debido a que se enfrentaron Mar y Tierra.

Finalmente fue Gomita quien se convirtió en la sexta expulsada de la casa más famosa de México. Un duro golpe para su equipo, ya que los pone en desventaja por número de integrantes, únicamente queda en el juego: Ricardo Peralta, Agustín Fernández, Sian Chiong y Adrián Marcelo.

Siendo este último quien estalló por el cambio en el juego. Fue entonces que decidió atacar a Arath de la Torre tomando como pretexto el posicionamiento que tuvo el actor en su contra durante la gala de eliminación.

“Me preocupa lo fuerte que se puede poner, Arath. Yo si te recomendaría que lo que sigue ya te prepares, carnal. No es amenaza. Viene fuerte o ¿qué te digo?. Digamos que lo anterior era en modo amistoso, ojalá no lo tomes como amenaza pero lo voy a jugar en ‘very hard’. Hoy me diste luz verde”.

Briggitte rompió en llanto ante la posibilidad de que Arath se vaya del reality show. (Captura de pantalla YouTube El 5)

“Yo creo que si eres inteligente, no te vas a poner enfrente de mí. Sobre aviso no hay engaño. Yo te recomiendo que si me vuelves a ver ahí, me saques la vuelta. (...) Si tu familia está viendo este contenido, te recomiendo mucho que evites pararte frente a mí en el próximo posicionamiento. Van a ver a su padre recibir un golpe bajo... Yo recomendaría que le suban a la dosis”, amenazó Adrián Marcelo.

“Y yo me vuelvo loca. Avisadas están, toda la casa”, se burló Ricardo Peralta.

Por su parte, Arath de la Torre se mantuvo en silencio y procedió a retirarse al cuarto Mar donde les reveló su plan de retirarse del reality show. “Dénme chance”, expresó el comediante.

“No te puedes ir. De verdad si te vas, me voy yo, te lo juro. Tú eres mi fuerza aquí adentro. Por favor, no te puedes ir”, lloró Briggitte.

Arath de la Torre se posicionó frente a Adrián Marcelo por enfrentamientos pasados. (Captura de pantalla YouTube El 5)

¿Cuál fue el posicionamiento de Arath de la Torre con Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo fue uno de los nominados en la semana número seis, por tal motivo algunos de los integrantes se posicionaron cara a cara con él. Uno de los cuales fue Arath de la Torre.

“No quiero que estés en la casa porque me parece que nos dimos la mano para jugar limpio. Y en la última ocasión jugaste con cosas muy delicadas, muy íntimas que pusieron en riesgo mi estabilidad allá afuera en muchos sentidos. Me da muchísimo gusto que hayas reflexionando respecto a la posición que tiene la mujer en este momento en el país. (...) No quiero que estés aquí por estrategia, no te deseo el mal”, señaló Arath.

En aquel momento el regiomontano no respondió como tal a Arath sino que se dedicó a pedir votos y declaró que lo admiraba.