La Rosa de Guadalupe se inspira en Mariana Echeverría y prepara capítulo llamado: Lady Mangos

La polémica por el mango en La Casa de los Famosos México llegará hasta La Rosa de Guadalupe. Créditos: Televisa

Todo parece indicar que las polémicas que surgieron sobre Mariana Echeverría en La Casa de los Famosos México siguen dando de qué hablar. Pese a que la exconductora de Me Caigo de Risa decidió despedirse del reality show de Televisa y dejar de asistir a las Galas, su comportamiento a lo largo de un mes se volvió foco de atención para el público y la producción.

A raíz de su controversial participación, se cree que La Rosa de Guadalupe, serie de televisión mexicana producida por Televisa, prepara un capítulo inspirado en la exintegrante más famosa de la casa, pues recientemente se filtró parte del guion del episodio que llevaba por título “Lady Mangos.”

De acuerdo con el influencer Eddy Nieblas, un joven actor del programa subió a su cuenta de Instagram, la imagen de un libreto que indica que para la temporada 17 se prepara el episodio Lady Mangos; aunque en su publicación no especifica que está inspirado en la expresentadora de Se Vale, se cree que será de esa forma porque colocó el texto: “A qué les suena.”

Por qué Mariana Echeverría podría ser inspiración de La Rosa de Guadalupe

Durante la última fiesta temática que vivió Mariana Echeverría dentro de La Casa de los Famosos México tuvo un enfrentamiento bastante inusual con Briggitte Bozzo, quien se negó a darle un mango, situación que además de causar risas en el público fue todo un tema de debate en la ‘Gala de Eliminación’ donde Mariana se despidió del reality.

Además de la creación de divertidos memes por parte de los internautas, la actitud de la exparticipante fue uno de los detonantes para que los televidentes decidieran no votar para que permaneciera en la casa, pues varios aseguraron que no tenía derecho de pelear un mango que no era parte del presupuesto semanal.

(Instagram/ soyeddynieblas)

Pese a que ya pasaron algunas semanas desde la pelea por el mango entre Mariana y Briggitte, parece que las actitudes de la conductora de 40 años no han quedado en el olvido y serán inspiración para el famoso programa La Rosa de Guadalupe.

Por el momento, solo queda esperar a que el episodio salga al aire, mientras tanto, los internautas ya están reaccionando a la posibilidad de que la discusión sea recreada para la televisión con comentarios como: “El mango consiguió más trabajo que esta señora,” “Mariana Echeverría está llegando muy lejos,” “No me pierdo ese capítulo,” “Le están dando más foco a Mariana con ese episodio que van a presentar de ‘lady mango’,” “Muero por ver ese capítulo,” entre muchos otros.

Mariana Echeverría lanza contundente mensaje en Instagram

Desde que la exintegrante de ‘La familia disfuncional’ se convirtió en la cuarta eliminada del reality show de Televisa, han surgido muchos comentarios en torno a su actitud. Recientemente, Paola Durante habló sobre una discusión que protagonizó con la famosa y aseguró que la actitud negativa que mostró dentro de la casa es la misma con la que se desenvolvió en las ‘Galas’.

Sin embargo, en respuesta a todos los comentarios que están surgiendo a su alrededor, Mariana lanzó un contundente mensaje a través de su Instagram, donde compartió una serie de imágenes que reflejan su sentir: “Me gusta que hablen de mí, eso me demuestra que mientras yo vivo, ellos solo están mirando. Si los comentarios vienen de gente que no es un ejemplo a seguir, no cuentan,” se lee en la primera publicación.

Mientras que en el resto se observan frases como: “Habla de mi vida cuando la tuya sea un ejemplo. Y cuando creas que tu vida es un ejemplo, te darás cuenta de que no tendrás deseos de hablar de la mía (...) Uno no puede ir por la vida aclarando rumores, que piensen lo que quiera y ya.”

(IG: marianaecheve)