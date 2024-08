Jesús Ramírez Cuevas niega oferta de trabajo de parte de Sheinbaum; pide que López-Dóriga responda por él

El vocero de la presidencia negó sumarse al equipo de la presidenta electa Crédito: Cuartoscuro

Luego de que la tarde del pasado jueves 29 de agosto se confirmara una reunión entre Jenaro Villamil, actual titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y Jesús Ramírez Cuevas, quien funge como vocero de la presidencia de la República, con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo con el fin de coordinar “entre todos” el formato de La Mañanera, el colaborador del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó tener alguna oferta de trabajo de parte de la morenista para el periodo 2024-2030.

Luego de terminar la conferencia de prensa conocida como La Mañanera donde además se inauguró el Primer Encuentro Continental de Comunicadores Independientes: Informar es liberar, Ramírez Cuevas fue cuestionado por los periodistas sobre su reunión con la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, llevándolo a negar la posibilidad de repetir el cargo como se rumoró recientemente.

“Soy el vocero del gobierno de México, estamos organizando, estamos trabajando y pues terminando este gobierno que sigue estando de sol a sol dando lo que haya que hacer para entregar las obras, terminar bien este gobierno, no tengo otros planes, y he estado ayudando a otros temas, pero es como ayuda no hay ningún ofrecimiento ni ningún cargo”, dijo.

El vocero de la presidencia aclaró si trabajará o no con la presidenta electa | Crédito: Cuartoscuro

Las declaraciones del vocero de la presidencia confirman que la reunión sucedida en la que funge como casa de transición fue para pedirle opiniones sobre la manera en la que él ha coordinado Las Mañaneras de López Obrador; sin embargo, insistió en que no fue con el fin de ofrecerle repetir en el cargo que está a semanas de dejar.

“Me preguntan y bueno, es eso lo que dijo la presienta electa, que estamos platicando sobre (La Mañanera). Le digo cómo pueden funcionar, cómo podría continuar este trabajo de revisión de cuentas, este diálogo circular, esta forma que ha transformado la comunicación política en el mundo y que el gobierno de la cara a los ciudadanos”.

En el marco en el que negó ser parte del equipo de Sheinbaum para el próximo sexenio, Jesús Ramirez Cuevas arremetió en contar de los medios de comunicación que dieron por hecho que contaba con la oferta de trabajo por parte de la morenista. De manera específica, pidió que Joaquín López-Dóriga confirmara la noticia.

“Pregúntenle a la Política Online que es la que dijo esas cosas y a López-Dóriga... yo sigo aquí, soy vocero del gobierno de México. Estamos trabajando y terminando este gobierno que sigue estando de sol a sol, dando lo que haya que hacer para entregar las obras, para terminar este gobierno”.

A modo de remarcar que no hay ninguna oferta de trabajo, el vocero de la presidencia afirmó que su objetivo es el de seguir trabajando a favor de la transformación.

Omite hablar de su presunta llegada a Canal Once

En el marco en que se corrió el rumor respecto a que la presidenta electa le había hecho la oferta de ser parte de su equipo de trabajo, también se rumoró que podría encargarse de la dirección de Canal Once, un tema que también se negó a abordar este día.

“Yo opino que hay que seguir trabajando a favor de la transformación, a favor de los derechos del pueblo. Donde sea, voy a seguir trabajando y no tengo ninguna claridad”, dijo.

Sobre la posibilidad de trabajar al lado de la presidenta electa, remarcó que la conoce desde la Universidad y ambos han compartido desde proyectos hasta luchas, por lo que es probable que siga apoyándola aunque no dijo si como integrate de su equipo de trabajo o solo como un amigo.