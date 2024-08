Abogado de Yosstop confirma detención y denuncia vulneración a los derechos de la influencer

(Foto: Instagram/@justyoss)

Durante la mañana de este lunes 26 de agosto se dio a conocer la detención de Yoseline Hoffman, influencer mexicana conocida como Yosstop en las redes sociales, quien fue trasladada al Reclusorio Oriente luego de ser acusada de agresión e incitación al odio contra una ex socia.

Según se conoce, la influencer de 34 años habría utilizado sus redes sociales para hablar sobre los conflictos con una antigua socia en un negocio fallido.

Al parecer, Hoffman no frenó a sus seguidores cuando estos enviaron mensajes amenazadores a su exsocia, lo que llevó a su arresto.

Ahora, un comunicado firmado por Emiliano Robles Gómez Mont, del equipo legal de la creadora de contenido, confirmó la detención de Yosstop y explicó el caso.

“El 13 de marzo, una mujer solicitó vía audiencia ante juez de control que ordenara medidas de protección en contra de nuestra cliente... entre las medidas impuestas, se encuentra la suspensión de las cuentas de redes sociales que maneja Yoss, consistentes en Instagram, TikTok, Facebook y X”

En 2021, la creadora de contenido permaneció cinco meses tras las rejas (Foto: Instagram/@justyoss)

El informante comunicó que este lunes 26 se celebró una audiencia de revisión de cumplimiento de dichas medidas, las que Yoss “ha cumplido a cabalidad”.

Sin embargo, la asesoría jurídica de la contraparte solicitó al juez de control “que se impusiera de manera inmediata una medida consistente en arresto administrativo por un plazo den 36 horas”, bajo el argumento de que incumplió con las medidas de protección vigentes.

Y es que según explica el abogado de la influencer, esta compartió recientemente una publicación relacionada a la venta de un departamente desde su cuenta personal de Facebook, “en la que sólo tiene amigos cercanos y familiares”.

“Dicha cuenta y publicación nada tienen que ver con las cuentas referidas en las medidas impuestas ni sobre los temas relacionados al caso”, subraya el abogado.

La influencer presuntamente fue detenida de nueva cuenta | Foto: Infobae México

Según el abogado, “nunca existieron los actos con los que supuestamente nuestra cliente violenta a la contraparte, por lo que no se actualiza ninguna hipótesis para justificar una medida de protección, y las medidas impuestas no sólo no están previstas en dicha ley, sino que son excesivas e infundadas”.

Con la orden de arresto por la que la creadora de contenido deberá pasar 36 horas en el penal, “se está violentado su derecho a la libertad personal, a la libertad de expresión, y a su derecho a trabajar, pues el sustento de vida lo es el contenido que en sus cuentas genera por la cantidad de seguidores”.

También destacó que el arresto “incluso atenta directamente contra el interés superior del menor, pues no puede cubrir los gastos de manutención de su menor hija”.