¿TV Azteca alista su versión de LCDLF? Capi Pérez da pista y revela que no entraría: “No estoy en esa necesidad”

Carlos Alberto Pérez Ibarra, más conocido como ‘Capi’ Pérez, avivó rumores que apuntan a que TV Azteca se encuentra en la preproducción de una versión propia de El Gran Hermano, programa de telerrealidad cuya fórmula y estructura han replicado Big Brother y La Casa de los Famosos.

‘Capi’ Pérez se encuentra en un momento clave en su vida profesional y personal. El próximo lunes estrena 100 Mexicanos, versión de TV Azteca del programa que fue un éxito en Televisa durante la primera década de los 2000, primero con Marco Antonio Regil y luego con Adrián Uribe en el personaje de ‘Vítor’. Paralelamente, el presentador y su esposa, la influencer Hola Enfermera, esperan a su primer hijo.

En entrevista para el programa de radio de Jessie Cervantes, ‘Capi’ Pérez recurrió al sentido del humor para responder las agudas preguntas del locutor.

Actualmente, Televisa y TV Azteca compiten por la audiencia dominical con La Casa de los Famosos México 2 y La Academia, respectivamente. En ese sentido, Cervantes le cuestionó qué programa ve. Contrario a lo que se podía esperar, el conductor respondió que La Academia, pero también el programa de la competencia:

“El domingo le voy cambiando por toda la programación porque los realities, para mí, es material de comedia. Son ejercicios antropológicos. Ves el comportamiento de los humanos y el morbo que te provoca es una golosina intelectual. Estos realities hacen que no pienses”.

“Viene El Gran Hermano, ¿no?... En Azteca”, preguntó Cervantes, esperando tomar a Pérez con la guardia baja. Sin embargo, el standupero hizo gala de su agilidad mental y fingió sorpresa, “¿ah, sí? No sabía”.

El locutor le preguntó si aceptaría participar en una versión de famosos, a lo que ‘Capi’ Pérez respondió que sí: “Por dinero, haría lo que sea. Tengo bastante paciencia, esta industria me la ha desarrollado. El único riesgo que tomaría es que la gente se daría que realmente soy de hueva”, expresó.

Fiel a su estilo, ‘Capi’ Pérez no dejó pasar la oportunidad para lanzar un dardo a la emisión de Televisa, la cual calificó como bolsa de trabajo para celebridades desempleadas. “Es una etapa en la vida laboral de los que no dedicamos al entretenimiento. Yo ahorita tengo chamba estable, entonces no estoy en esa necesidad”.

'Capi' Pérez habló de la posibilidad de unirse a un proyecto parecido a La Casa de los Famosos. (EXA, YouTube)

Rumores sobre la nueva versión de El Gran Hermano

Los rumores en torno a que TV Azteca alistaba su propia versión de El Gran Hermano surgieron en mayo pasado, cuando en el programa de YouTube Dulce y Picosito se dio a conocer que la televisora trabajaba en sigilo una emisión televisiva 24/7. No obstante, ante el impacto que tuvo esta versión, en junio, Adrián Ortega, director de Contenidos de TV Azteca, negó la información.

Su postura es consecuente con recientes declaraciones hechas por Andrés Tovar, productor de La Academia, quien lanzó un dardo contra la producción conjunta de Televisa y Endemol: “Es un honor que me hayan invitado a producir este programa. (La Academia) es un formato al que le tengo mucho respeto y admiración, un proyecto clásico de TV Azteca que sigue apostando por mostrar lo mejor del ser humano: el talento, la disciplina, los valores y la resiliencia de todos sus participantes, a diferencia de otros realities que siguen mostrando la miseria de las personas”, dijo en entrevista para el sitio especializado en entretenimiento, PRODU.

Sin mencionar a LCDLFM, Andrés Tovar lanzó una dura crítica a los formatos que explotan la "miseria humana". (@@AndresTovarP)