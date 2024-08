Mario Bezares recuerda que Brenda Bezares planeaba dejarlo antes del asesinato de Paco Stanley

(Captura de pantalla)

El asesinato de Paco Stanley es un hecho que estremeció al mundo del entretenimiento en 1999, Mario Bezares, quien era su compañero, incluso fue acusado de supuesta responsabilidad en el hecho; después de 25 años, el actor está dentro de La Casa de los Famosos y recordó cómo vivió este suceso junto a su pareja, Brenda Bezares.

La conversación surgió mientras Mario y Karime Pindter estaban haciendo la comida, los temas fluyeron hasta el punto en que el nombre de Brenda Bezares fue mencionado. Aunque actualmente ambos son una pareja estable, ella ya no quería estar dentro de la relación por su falta de presencia en casa.

Bezares vivía un ambiente de constantes comidas, salidas y convivencias después del programa Pácatelas!, por lo que tenía muy poco tiempo para convivir con Brenda y sus hijos.

El tema de conversación surgió en la cocina de La Casa (Captura de pantalla)

Esta situación llevó a la influencer a un punto de quiebre que coincidió con el 7 de junio de 1999: “La realidad es que no estaba en casa, ella estaba a punto de irse y entonces viene el siniestro”, recordó Mario Bezares en la cocina de La Casa de los Famosos.

La muerte violenta de Paco Stanley frenó a Brenda Bezares de alejarse por completo de Mario, pues tuvieron que hacer una pausa para solucionar las acusaciones en su contra.

A pesar de que Mario no creía posible que Brenda terminara de tajo la relación, era consciente de que tenían problemas serios: “No me imaginaba que se iba a ir pero ya teníamos muchas broncas, estaba a punto de tirar la toalla, en esa ocasión me fui de gira y viene el siniestro, así que me dijo ‘¿Qué onda? ¿Si o no? primero debes salir y luego vemos qué onda con lo nuestro”.

Karime Pindter expresó admiración por el amor incondicional de Mario y Brenda, pero también sintió curiosidad por saber si tuvieron una visita conyugal en la cárel, al respecto, el conductor de televisión dijo que fue ella quien se negó a hacerlo y le dijo “Tú no eres de aquí y no quiero”.

Brenda y Mario Bezares revivieron su amor cuando él salió de la cárcel (Yordi Rosado, YouTube)

Brenda Bezares se mantuvo brindándole apoyo a Mario durante todo el proceso legal, lo que permitió que “la llama del amor” se encendió una vez que salió de la cárcel. En el camino, la pareja tuvo que gastar mucho dinero:

“Perdimos casa, carros, todo y salgo y me sentí como el rey de la vida, yo quería trabajar en los dos canales y mira tú, tuviimos que volver a empezar de cero, nos vamos a Los Ángeles a trabajar en El Show del Pueblo, hice teatro y fue así como me volvió a aceptar como soy”, concluyó Mario.

Por su parte, Karime se dijo muy sorprendida de saber que el matrimonio de Brenda y Mario se mantuvo a flote, siendo que actualmente hay mucha gente que se divorcia después de un mes.