Este es el poblado que quedó en medio de la facción de Los Chapitos y la del Mayo Zambada en Culiacán

Ismael Zambada y dos de los hijos del Chapo están bajo resguardo de las autoridades en EEUU (Foto: Infobae)

Las consecuencias de la captura de Ismael El Mayo Zambada continúan a casi un mes del arresto del hombre de 76 años y de Joaquín Guzmán López, ambos bajo supervisión de las autoridades en Estados Unidos. El reporte más reciente de las autoridades mexicanas señala que encontró vehiculos e inmuebles que podrían estar relacionados con el presunto secuestro del líder del Cártel de Sinaloa.

Conforme el caso avanza en territorio norteamericano en México han surgido reportes sobre las actividades del grupo criminal en Sinaloa. Ante esta situación, el portal especializado en temas de narcotráfico, InSight Crime, contactó con personas en Culiacán, Sinaloa, para entender qué sucede en el territorio donde opera el grupo criminal.

Cabe señalar que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró el pasado lunes 19 de agosto que tras la captura del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López han sido registradas por lo menos 10 muertes ligadas a estos hechos.

as diversas muertes suceden tras la "captura de dos personajes de las organizaciones delincuenciales"

El territorio que divide a los hijos del Chapo y a los Mayitos

Conviene recordar que la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) señala en su más reciente reporte que el Cártel de Sinaloa está divido en cuarto facciones: una liderada por Aureliano Guzmán, otra por Rafael Caro Quintero y las últimas dos son las de Los Chapitos y la comandada por El Mayo.

Pero actualmente Ismael Zambada y dos de los hijos del Chapo se encuentran bajo supervisión de las autoridades en EEUU, lo que ha derivado en movimientos en Sinaloa.

Ante esta situación, investigadores de InSight Crime contactaron con fuentes en Culiacán, quienes les hablaron sobre una especie de “frontera invisible”, territorio donde está ubicado el poblado de La Loma.

Los habitantes prefieren no hablar sobre el tema de la captura de Ismael Zambada y es que algunas versiones señalan una traición por parte del hijo el Chapo contra El Mayo.

El líder más longevo del Cártel de Sinaloa fue arrestado en un aeródromo de Nuevo México el 25 de julio. Imagen: Infobae México

“La Loma tiene ojos en todas partes. Con un poco más de mil habitantes, este poblado se encuentra junto a la carretera federal 15D, la cual, según varias fuentes consultadas, es una de las fronteras invisibles que dividen el territorio de la Mayiza y el de los Chapitos, en el municipio de Culiacán”, escriben los investigadores Mike LaSusa y Victoria Dittmar.

Por su parte, Gerardo Mérida Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, asegura que en el estado hay “tranquilidad”.

“La percepción es de seguridad y tranquilidad hasta ahorita y esperamos que no surja algún incidente. Esa es nuestra situación. Confianza en las fuerzas de seguridad. Un incidente que sea al margen de la ley y que en algún momento pueda repercutir a nivel de la sociedad”

algunos señalan al "Mayito Flaco" como el heredero del Mayo Zambada (Imagen: Infobae)

En La Loma fue registrado un enfrentamiento entre civiles y agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que habría dejado seis personas muertas entre el 2 y 3 de agosto pasado. Sin embargo, lo anterior únicamente fue retomado por la prensa, pues las autoridades no informaron algo al respecto.

Uno de los nombres que circula en los análisis de especialistas es el de Ismael Zambada Sicairos, el hijo del Mayo apodado El Mayito Flaco, pues se le identificado como el posible heredero de la estructura del Mayo Zambada.

Pero para el periodista Jesús Lemus, El Mayito Flaco no cuenta con algunas características que le permitan continuar con lo creado por Ismael Zambada. “Dentro del Cártel de Sinaloa no le ven la posibilidad de que el Mayito Flaco pudiera mantener los controles. No tiene las conexiones El Mayito Flaco como para hacer sobrevivir la fracción que le dejó [su padre]”, compartió Lemus en una entrevista con Infobae México.