Stripper revela que Gomita era su clienta y le envía mensaje por querer hombres con dinero: “Te gusta mantenerlos”

Gomita es clienta asidua de clubes de strippers, según un bailarín exótico (Foto: Archivo)

Una nueva polémica relacionada con La casa de los famosos México ha surgido en las últimas horas, y es que una de las habitantes del Cuarto Tierra, Gomita, ha sido mencionada por un bailerín exótico.

Se trata de Anthony Mendoza, un stripper que reveló en el podcast del ex boxeador Ricardo “El Loco” Arreola que la influencer solía visitar el centro nocturno donde él trabaja en Monterrey.

“Hay una chava que está ahorita en La casa de los famosos que era muy clienta del Womans VIP Room. De hecho te puedo decir que fue mi clienta, yo tengo aquí en mi Whatsapp fotos de ella. No se las voy a mostrar, te la voy a mostrar a ti. No son fotos íntimas, para nada, nada de eso”, dijo el fisicoculturista en el programa de YouTube.

Ricardo 'El Loco' Arreola tuvo como invitado a su podcast a un stripper (Foto: Instagram)

Tras mostrarle la pantalla de su celular a Ricardo, este reveló su identidad: “Es la Gomita”, dijo.

“No lo quería decir. Es un secreto a voces que a ella le gusta. Mira, te voy a decir algo, ella ahorita se está parando el cuello, y no es que yo me quiera colgar de su fama, pero que no m*me”, expresó el bailarín, quien le envió un directo mensaje a Araceli Ordaz, nombre de Gomita.

“Ahí le va, tú te quieres parar el cuello ahorita diciendo que tú quieres vatos con dinero cuando a ti te gusta mantener c*brones. Déjate de cosas, no andes queriéndote parar el cuello de algo que no es”, sentenció.

Así mismo, el también conocido como “Tattooed Boy” mencionó que la creadora de contenido de 29 años solía ser muy espléndida cuando acudía al establecimiento a ver hombres bailar en paños menores.

La participante de LCDLF es una de las más polémicas y ha estado nominada en dos ocasiones (Foto: Jovani Pérez)

“Y no es ser yo poco hombre, simplemente es la realidad y no hay que creerse algo que no es. La chava era muy buena clienta de los clubes, le iba muy bien, se portaba muy bien, pero ahorita que anda diciendo que ella vatos con dinero, no manches. Está bien, trabaja y le va muy bien, pero a ella le gusta mucho ir a ver strippers”, recalcó el modelo.

El bailarín mandó un mensaje a la habitante de LCDLF Crédito: TikTok/@rick_invictus

Gomita fue criticada por decir que sólo le interesan hombres adinerados

A finales de julio, Gomita generó un intenso debate en redes sociales tras revelar un criterio decisivo para su próxima pareja: debe ganar al menos medio millón de pesos al mes. La youtuber lo comentó en el popular programa de Televisa, lo que desató críticas sobre sus altas expectativas financieras y su idea de exigir un ingreso específico a un compañero sentimental.

Durante una conversación sobre experiencias románticas pasadas que no funcionaron, Gomita explicó las razones detrás de sus fracasos amorosos. Según dijo, aunque había conocido personas exitosas en negocios como la producción de maíz y aguacates, no logró continuar con esas relaciones debido a ciertas “red flags”.

Cuando Adrián Marcelo, otro participante del reality, le preguntó si podría enamorarse de alguien sin dinero, pero que no le impusiera restricciones, Gomita fue clara al responder negativamente.

Aracely Ordaz ha generado escándalos en LCDLFM 2 Crédito: TikTok@mayteram1240

“Me gustaría que tuviera potencial, pero no que yo lo tuviera que patrocinar. Tiene que ganar bien, un medio melón está cool. Si a mí me va bien, yo quiero que a él le vaya mejor que a mí”, aseguró.

La declaración de Gomita no tardó en generar reacciones. Usuarios en las redes sociales la calificaron de tener estándares exigentes y poco realistas en el contexto del país. Entre estos comentarios, algunos la catalogaron como una “mujer de alto valor”, una tendencia emergente donde mujeres se identifican con estándares altos por la percepción de su propio valor y logros profesionales.