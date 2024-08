Ésta es la razón por la que AMLO no denuncia a la periodista Anabel Hernández

AMLO acusó a la periodista de difamarlo. | YouTube Gobierno de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado varias veces a la periodista Anabel Hernández de difamación, por publicar diversos artículos, e incluso un libro, en los que lo señala de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, el cual presuntamente le otorgó recursos para sus campañas presidenciales del 2012 y 2018.

Sin embargo, en su conferencia mañanera de hoy, el mandatario explicó por qué no la ha denunciado por calumnia, a pesar de estar seguro de que la periodista no tiene pruebas sobre su presunto nexo con grupos de narcotráfico, lo cual considera un daño moral en su contra.

¿Por qué AMLO no denuncia a Anabel Hernández?

López Obrador puntualizó que no denuncia a la periodista debido a que a nivel personal no le afecta ser vinculado con el cártel de Sinaloa ni ser llamado “narco presidente”.

No obstante, enfatizó que otra de las razones sería que al denunciarla la “haría grandísima”, es decir, le daría una mayor fama.

“Yo no denuncio a la señora Anabel ni me meto a investigar a los que están haciendo la campaña en contra mía, de narco-presidente, primero por qué no me afecta, eso está probado, como decía Díaz Mirón, hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de esos, pero hay una cosa más bella todavía.

“Entonces, no me afecta y sí, imagínense que yo denuncio por calumnia a Anabel porque no tiene pruebas, por que me está calumniando, me está afectando, supuestamente, aparentemente, me afecta moralmente, es un daño moral, entonces la denuncio, ¡Uff! la hago grandísima a una calumniadora que tiene vínculos con la DEA o los que pagan AMLO-Narcopresidente, entonces hay que actuar con rectitud y con honestidad, ese es el escudo protector”, dijo en Palacio Nacional.

A principios de este mes, el presidente acusó a Anabel Hernández de ser agente de la Administración de Control de Drogas (DEA), a lo que la periodista le respondió calificándolo de “paranoico” y de estar “muy muy nervioso”, pues dijo que no tiene que estar ligada a ninguna agencia para entender la complicidad entre el gobierno y el narcotráfico.

“Yo no necesito ser agente de la DEA, no necesito ser agente de ninguna agencia de Estados Unidos ni de ningún otro país para entender las complicidades del presidente y para documentarlas como lo he hecho en mis investigaciones, no señor presidente, yo solo soy una periodista, hija, madre de familia, que esta convivencia que este narcosistema, del cual usted forma parte, tiene que conocerse”, puntualizó en un episodio de su podcast ‘Narcosistema’.