Mexicano se viraliza al salir en comercial de comida chatarra en Japón; muestra cómo es ser modelo en el país asiático

Explicó las bases necesarias para ser modelo profesional en el país asiático. (TikTok / AskerKingTero)

El tiktoker Asker KingTero, conocido en las redes sociales como Bboychiki, ha puesto el nombre de México en alto al aparecer en comerciales de comida rápida en Japón. Uno de sus más recientes logros fue protagonizar un anuncio de chips llamado Don Taco. Este logro no solo marca un hito en su carrera, sino que también celebra la representación de la cultura mexicana en el extranjero.

“Lo logramos, representamos bien a México. Esta marca de chips se llama ‘Don Taco’, y tuve la oportunidad de formar parte de este proyecto. Estoy muy orgulloso de decir que representé a México acá en tierras niponas, ya somos la cara de Don Taco”, comentó emocionado en el video el creador de contenido mexicano.

El video de Bboychiki rápidamente se volvió viral, y miles de internautas se conmovieron con su logro. Muchos de sus seguidores le preguntaron cómo logró trabajar como modelo profesional en Japón, un país conocido por su estricta industria de modelaje.

En el video, el tiktoker AskerKingTero mostró cómo fue la imagen de un producto mexicano en Japón Crédito: Tiktok / askerkingtero

“Para formar parte de una agencia de modelaje en Japón vas a necesitar unas cosas básicas: la altura, y en Japón lo mínimo que piden es entre 1.80 y 1.85 metros; otra es que tengas experiencia, sobre todo si eres de otro país como yo. En este caso, debes hablar inglés, es obligatorio. Si sabes japonés, pues muy bien, pero hay algunas agencias que son freelancers, entonces todas las indicaciones que dan debes hablar en inglés, mínimo que hables japonés”, explicó Bboychiki.

El tiktoker mexicano felizmente posa con el producto en el que fue el modelo. (TikTok / AskerKingTero)

El proceso de selección también incluye una videollamada para verificar la autenticidad de tu perfil. “Aunque no sepas hablar japonés, para ellos es importante que sepas inglés. Después de eso, te piden que vayas a Tokio para tomarte fotos y tener tu información. Posteriormente, te mandan correos electrónicos con los trabajos disponibles, pero no te confundas, en Japón el modelo hace de todo, como extras, papeles principales, modela las manos, no solo se trata de modelar en las pasarelas”, añadió.

Bboychiki también resaltó la importancia de cumplir con los compromisos aceptados. “Eso sí, si le das aceptar a un trabajo que ellos te mandan y después quieres cancelarlo, ellos te demandan. Por eso debes tener en cuenta eso con las opciones que te dan como: ‘Aceptar’, ‘Lo estás pensando’ o ‘Rechazar’”, comentó.

En el video, el tiktoker AskerKingTero dio unos tips a compatriotas que quieran triunfar como modelo en Japón Crédito: Tiktok / askerkingtero

Finalmente, subrayó la necesidad de aprender inglés y, preferiblemente, japonés. “Sobre todo, quítate la idea que muchas personas tienen, que si te vas a otro país a trabajar de modelo y no lo hiciste en tu país de origen, será igual en donde estés porque no tienes experiencia”, concluyó.