“CriminAlito”: exgobernador de Durango hace peculiar petición a Manlio Fabio Beltrones

El exmandatario no se guardó nada y expresó su inconformidad con el dirigente nacional del PRI. (Especial)

Las relaciones dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) están totalmente quebradas, o al menos eso dio a entender el exgobernador del estado de Durango, Maximiliano Silerio Esparza, quien instó a Manlio Fabio Beltrones a golpeara al líder nacional, Alejandro ‘Alito’ Moreno, tras reelegirse como su presidente.

Con esta decisión, los integrantes de la fuerza política quedaron totalmente polarizados en dos bandos: aquellos que continúan apoyando a Moreno pese a que no ha seguido los estatutos internos; y los que se han revelado al mandato de presidente exponiendo malas prácticas y criticando su actuar con cada uno de los miembros.

Esta situación ha escalado a tal grado que ahora existe una clara confrontación entre ‘Alito’ y el exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, quien ha considerado retirarse del PRI debido a los ataques que ha sufrido en los últimos meses por parte de otros miembros del partido.

El actual senador es uno de los prospecto más fuertes para arrebatarle a 'Alito' la presidencia del partido. (TW @hilarioolea / Reforma)

¿Qué dijo Maximiliano Silerio?

En medio de las discusiones en contra y a favor de Moreno Cárdenas, el exgobernador de Durango fue tajante en sus declaraciones en donde envió un polémico mensaje a su amigo Beltrones: “Le envío un saludo fraterno a mi amigo Manlio Fabio y le digo que le eche ganas”. Y remató diciendo: “que le rompa la madre al tal ‘criminAlito’”.

Lo anterior fue emitido durante su participación en el informe anual emitido por el Poder Judicial del Estado de Durango, Ángel Gerardo Bonilla Saucedo, en donde los medios de comunicación le preguntaron sobre la actual situación de la institución política más antigua de México dejando en claro su posición sobre ello.

Los problemas internos del PRI han llegado al punto de las agresiones entre sus integrantes Crédito: Twitter @ABN58

Del mismo modo, Silerio Esparza destacó que el dirigente le hace muy mal al Revolucionario Institucional por lo que reiteró que no está de acuerdo con todas las reformas que fuerona probadas por la Asamblea Nacional, sobre todo en donde se le permite a los presidentes poder reelegirse.

Desde su punto de vista, todos los militantes están siendo sometidos por 500 personas que apoyan a Alejandro Moreno aunque mantienen la esperanza de que estas decisiones puedan ser revertidas con el apoyo del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quienes ya analizan las reformas.

“Yo no estoy de acuerdo con esa farsa pero el proceso no ha terminado. El INE y el Tribunal Federal Electoral tienen que no validar, que es lo que yo quiero, no validar todo ese proceso para salvar al PRI de ese maleficio, porque es un maleficio lo que le está sucediendo al PRI”.