“Sabe todo de ti”: surge canción de Shanik Berman y sus momentos virales en La casa de los famosos México

Shanik Berman es una reconocida periodista de espectáculos y actual colaboradora del matutino "Hoy". (Especial Infobae / Jovani Pérez)

La casa de los famosos México ha mostrado ser un torbellino de emociones y controversias para sus participantes en su segunda temporada, y Shanik Berman ha vivido esta experiencia en carne propia.

Iniciando su participación con gran aceptación y simpatía por parte del público, la periodista y presentadora ha enfrentado recientemente un desafío con la disminución de su popularidad, según algunos comentarios en las redes sociales.

Shanik Berman captó la atención desde el inicio del reality gracias a su franqueza y su capacidad para generar conversaciones significativas dentro de la casa.

Shanik lloró tras ser nominada la noche del sábado. Mientras ella se cree sola, afuera encabeza las votaciones para mantenerse en el reality. (LCDLFM 2, Facebook)

Sin embargo, decisiones y conductas polémicas en los últimos días han afectado su apoyo entre la audiencia. Las redes sociales han sido un reflejo de este cambio, con usuarios manifestando su descontento y desilusión:

“Con el dolor de mi corazón, tenemos que dejar ir a Shanik” y “Shanik permitiendo que pisoteen a Briggitte en su cara es un rotundo NO”, son solo algunos ejemplos de las reacciones.

Los conflictos internos, especialmente la relación con otros participantes como Briggitte, han sido puntos focales de esta controversia. La percepción de pasividad frente a situaciones de confrontación llevó a una parte significativa de la audiencia a retirarle su apoyo, exacerbando el descenso en su popularidad.

En el video, se puede observar a Shanik Berman pidiendo a la gente y colegas periodistas en salvarla de la nominación. Crédito: Infobae México

Shanik Berman, nacida en la Ciudad de México, es una de las periodistas de espectáculos más reconocidas del país. No solo ha destacado en periodismo, sino también ha incursionado en la actuación y ahora en los reality shows.

Berman estudió letras francesas en la Universidad de París y se formó como intérprete y traductora de inglés-español en la Universidad de Georgetown. Su carrera en el mundo del entretenimiento incluye haber sido reportera y conductora de programas como Intimamente Shanik, Escándalo, La tijera, Tómbola, Cristina Show y Sal y pimienta.

En el ámbito teatral, debutó en 2017 con la comedia Divas por siempre junto al fallecido Manuel ‘El Loco’ Valdés. Shanik también cuenta con columnas en diversos medios y conduce su propio programa de radio. Actualmente, es colaboradora en el programa matutino Hoy, donde tiene una sección especial.

Usuarios en redes sociales reaccionaron (La Casa de los FAmosos/Tiktok)

Su amplia experiencia y el conocimiento acumulado en el mundo del entretenimiento han sido elementos fundamentales en su participación en La casa de los famosos México.

El inicio de Shanik en esta temporada del reality show fue prometedor, logrando rápidamente destacarse como una de las favoritas del público. Su estilo de comunicación directa y las preguntas incisivas que formulaba a sus compañeros hicieron que fuera vista como una participante interesante y atractiva para la audiencia.

La canción de Shanik Berman sobre su participación en LCDLFM

Por ello, además de los memes y múltiples clips que han aparecido sobre su participación en el programa, ahora surgió una canción que en poco tiempo se ha viralizado.

La cuenta de TikTok Los Tuexi compartió una breve pero pegadiza canción en la que exalta el nombre de la periodista.

La conductora ha ganado gran cantidad de fans Crédito: TikTok @lostuexi

Así dice la canción que hasta el momento lleva casi 24 mil reproducciones en la red social de videos breves.

“Les voy a contar la historia que una tía que quiero mil. Sé que es algo imprudente, se llama Shanik. Sabe todo de mí, sabe más que tú de ti. Lo que no te han preguntado, ella te lo va a decir. Ella sabrá si el muchacho con el que tú sales estaba casado. Si no funcionan las cosas te va a decir que ya volvió con la esposa. No importa el tiempo que haya pasado, puede preguntarte ¿tú pusiste a Paco? Y así como imprudente, ella también es hermosa”.