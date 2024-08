Directora del Comité Olímpico Mexicano le responde a Ana Gabriela Guevara: “No se puede perder lo que no se construyó”

Ambas mujeres, dirigentes del deporte en México han tenido varios desacuerdos sobre el manejo de la delegación olímpica mexicana Crédito: Cuartoscuro

Luego de que se hiciera viral un polémico video en el que la ex atleta y actual directora de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) Ana Gabriela Guevara, señalara que los atletas mexicanos que actualmente compiten en los Juegos Olímpicos de París 2024 no han dado los resultados esperados, Mary José Alcalá, también ex atleta y actual presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), difirió de esta manera de ver la cosecha de medallas y señaló que “Tú no puedes perder lo que no construiste”.

En entrevista con medios de comunicación, la ex clavadista dijo que cuando se señalan “cosas innecesarias” como la cantidad de medallas que se han pedido, no se puede construir, y se prefiere apoyar a personas involucradas en corrupción.

“No hay que olvidar. Hay que anotar placas para saber qué es lo que tenemos que lograr porque cuando tú señalas cosas innecesarias ‘que se perdieron ya tantas medallas’, no puedes perder lo que no construiste. Y cuando tú no construiste para que ellos llegaran con muchísima más facilidad a París y que también no puedes cuando no construyes y prefieres apoyar a alguien que está señaló de corrupción en lugar de tus atletas, eso que ya que puedo decir, se están dando los resultados y los muchachos están bien”, dijo Alcalá luego de la prueba de trampolín 3 metros, en los que los mexicanos Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya la plata.

Alcalá dijo que aún está mucho por ver, ya que faltan muchas disciplinas en las que los mexicanos podrían llegar a ganar medallas, como pentatlón moderno, caminata mixtos, tiro con arco mixto, atletismo, natación artística, taekwondo y el maratón.

Presentación de uniformes olímpicos Foto: Infobae México/Luis Gerardo Martínez

“Todavía hay mucho, mucho que ver, así que sigan apoyando a los atletas mexicanos; felicítenlos mucho, quiéranlos mucho, y todos nosotros debemos estar en las buenas y en las malas, por que ellos son los que defienden a nuestra bandera y dan la cara por nosotros.”

Esta no es la primera vez que la directora del COM y la de la CONADE se enfrentan en el tema del apoyo a los deportistas olímpicos. En junio, la presidenta del COM, aclaró las circunstancias en torno a la solicitud de recursos para la participación de México en los Juegos Olímpicos de París 2024, refutando en ese momento las declaraciones previas de Ana Gabriela Guevara, que aseguró que el COM había solicitado 100 millones de pesos para los Juegos Olímpicos, afirmación que Alcalá desmintió enfáticamente.

Según Alcalá, el Comité ha logrado asegurar los fondos necesarios a través de patrocinadores y inversión privada, prescindiendo así de la intervención financiera de CONADE.

“Nosotros como Comité Olímpico Mexicano afortunadamente hemos tenido ya el apoyo de grandes marcas. Tenemos todos los recursos para llevar a los atletas a la justa veraniega sin necesidad de la intervención de Guevara”, aseguró Alcalá. Subrayó además la importancia de la unidad y el esfuerzo conjunto para respaldar a todos los deportistas mexicanos.

“Es una delegación mexicana, no puedes partir o dividir”, enfatizó Alcalá, haciendo hincapié en la importancia de apoyar a todos los deportistas sin distinción.

La CONADE de Ana Gabriela Guevara negó adeudo de becas al equipo de natación artística y reveló el millonario presupuesto que se le ha asignado (Ilustración: Jesús Abraham Avilés Ortiz/ Infobae México)

Otro roce que tuvieron las dos mujeres dirigentes del reporte fue cuando Alcalá trató de que la entrenadora del clavadista ganador de una medalla de plata, Osmar Olvera, Ma Jin, no lo acompañara en la delegación mexicana.

Ma Jin es originaria de China, por lo que la directora del COM envió una carta a la embajada de ese país en México. El contenido de la carta hacía referencia al actuar de Ma Jin en el conflicto que surgió con el desconocimiento de la Federación Mexicana de Natación (FMN) por World Aquatics.

En su momento, Guevara señaló que la carta generó un conflicto en torno al convenio y al papel de la entrenadora del equipo mexicano: ”No podíamos dar un paso lateral, sin tener la revalidación de ese convenio bajo las reglas que están estipuladas en ese convenio.”, explicó Guevara, antes de asegurar que todo estaba controlado.