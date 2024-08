AMLO revela que Petro pidió vigilar situación en Venezuela tras elecciones: “Dijo que no basta con el comunicado”

AMLO indicó que los cancilleres de los tres países darán seguimiento a la situación en Venezuela. | Captura de pantalla Gobierno Federal

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, aprobó el comunicado que se emitió ayer sobre la llamada que sostuvieron ambos con el mandatario de Brasil, Lula da Silva, en el que los tres gobiernos piden a las autoridades electorales de Venezuela presentar los resultados desglosados de los comicios en ese país; sin embargo, dijo que no le fue suficiente, pues solicitó continuar vigilando el tema.

“Se acordó ayer que los cancilleres, son canciller los de Brasil y Colombia, mantengan comunicación permanente porque el presidente Petro, con razón sostuvo ayer que estaba bien el comunicado, pero que no bastaba, que había que estar pendientes, que rea una primer paso y que los cancilleres, la canciller de México, de Brasil y de Colombia observara los acontecimientos y de ahí se hicieran propuestas para ayudar en todo lo que podamos, pensando más allá de las diferencias partidistas, políticas, ideológicas, poniendo por delante el interés del pueblo de Venezuela, en general, no viendo este asunto como un enfrentamiento entre enemigos, sino un proceso electoral donde contienden adversarios pero venezolanos, del mismo pueblo, de la misma nación y evitar la violencia, no a la violencia, eso es lo que estamos decidiendo y yo espero que mañana, pasado mañana tengamos más información”, dijo.

