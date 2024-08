Ante próxima boda de su hija Alejandra Capetillo, Biby Gaytán ya quiere ser “abuelita”

La familia Capetillo Gaytán es una de las más populares en la farándula mexicana (IG: @bibigaytan // @alecapetilloga)

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán han mostrado su respaldo ante el próximo compromiso matrimonial de su hija Alejandra Capetillo con Nader Shoueiry, un hombre de origen libanés 13 años mayor que ella.

Los exintegrantes de Timbiriche destacaron su felicidad por la decisión de la modelo de 24 años, aunque el patriarca de la familia no pudo contener el llanto debido a un gesto emocional que tuvo su futuro yerno.

En un reciente encuentro con la prensa, Biby Gaytán fue la primera en referirse al compromiso. La actriz y cantante explicó que siempre ha sido una madre muy protectora con sus hijos.

“Siempre he sido muy mamá gallina, siempre he estado muy al pendiente de mis hijos, ustedes lo saben. Me he dedicado gran parte de mi vida solo a ellos y ahora me toca la chiquita, de los tres grandes (...) como decía mi abuelita, matrimonio y mortaja, del cielo baja”

La modelo se casará con un hombre de origen libanés 13 años mayor. |Crédito: Instagram: @alecapetillo

Con respecto a sus deseos para su hija en esta nueva etapa, la cantante de Mucha mujer para ti compartió:

“Les deseamos felicidad... qué va a querer un padre, que sean felices, que realmente decidan hacer ese compromiso, ya lo decidieron, pero ese compromiso es lo más importante más allá de la fiesta, que si está padre y muy bonito, pero lo realmente valioso es la decisión que están tomando de comprometerse”

Biby destacó que su esposo se encuentra muy sensible por la noticia, pero está feliz por su hija. Según informó, él ha tomado la iniciativa de comenzar con los preparativos del enlace matrimonial, que podría celebrarse en 2025.

El ex Timbiriche empatiza con Pepe Aguilar IG: vengalaalegria

“Está muy sensible, pero está muy feliz por ella y tenemos la oportunidad también de haber tratado a Nader en varias ocasiones y es un buen muchacho. Esperemos en Dios que, pues es un matrimonio, es un mundo, pero los dos son dos seres de luz sin duda alguna”, comentó.

Minutos después, Eduardo abrió su corazón ante la prensa y compartió el conmovedor gesto que recibió por parte de Nader Shoueiry antes de que este hiciera su propuesta de matrimonio.

“Este muchacho tuvo un detalle con nosotros. Iba de camino a recogerla al aeropuerto para llevársela de viaje para pedirle la mano, entonces quiso hablar con nosotros para pedirnos permiso, para pedir nuestra bendición. Esos detalles son detalles de un ser humano muy bueno, yo no sé cómo les vaya, espero que les vaya muy bien, pero esos detalles hablan muy bien de él”.

Biby Gaytán se encuentra promocionando su regreso a los escenarios teatrales (Foto: Instagram/@bibygaytan)

Biby Gaytán está lista para convertirse en abuela primeriza

En el mismo encuentro, Biby fue cuestionada sobre si ya se encuentra lista para ser abuela ante el próximo enlace de su hija.

“¿Ya estás lista para ser la abuelita más guapa del espectáculo?”, le preguntó un reportero y así respondió la también actriz entre risas. “Ay, ya hasta abuela. Pues mira, yo estoy lista para ser abuela, no sé si la más guapa, pero abuelita sí estoy lista”

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo han mantenido una relación muy sólida y tienen cinco hijos (Foto: Instagram @bibygaytan)

El matrimonio Capetillo Gaytán ha sido conocido por mantener una estrecha relación con sus hijos y ser una familia muy unida.

La noticia del compromiso de Alejandra Capetillo Gaytán ha generado diversas reacciones en redes sociales y medios de comunicación, dado que la joven ha ganado notoriedad tanto por su trabajo como modelo en España como por ser parte de una de las familias más queridas del espectáculo mexicano.