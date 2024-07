Claudia Sheinbaum anuncia encuesta para determinar si continuará con las mañaneras

Claudia Sheinbaum no ha definido si continuará con la conferencia de prensa matutina (AP Foto/Fernando Llano, Archivo)

La transición del Poder Ejecutivo a nivel Federal está próxima a suceder y aún existen dudas en torno a la dinámica en la administración encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo. Una de ellas es si continuará con la realización de la conferencias matutinas, como ha hecho Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en su sexenio. En ese sentido, anunció cómo definirá su continuación.

En la conferencia de prensa que encabeza desde su casa de transición, la virtual presidenta electa abordó el tema de la comunicación que mantendrá durante su sexenio. En ese sentido, si bien no negó la posibilidad de realizarlas, aseguró que encaminará una encuesta para conocer la percepción de la gente en torno a las mañaneras y tomar una decisión.

“Vamos a hacer una encuesta y una revisión de qué opina la población de las mañaneras. Me entregaron un resultado el lunes, pero le faltan preguntas. Entonces dije ‘vamos a hacer un poquito más’. Entonces ¿qué se opina?, ¿por qué les gusta?, en caso de que les guste ¿por qué no les gustan?, en caso de que no les gusten y si les gustaría que cambiara de horario”, declaró en el espacio.

Aunque no ha definido el horario o el formato, la virtual presidenta electa ha declarado su intención por mantener comunicación diaria con los medios de comunicación y la ciudadanía. Dicha dinámica implicará continuar con la ejercida por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que ningún otro mandatario había realizado al frente del Poder Ejecutivo Federal.

En la ocasión más reciente en que abordó el tema de continuar o no con la conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum fue más clara en torno a la información que brindó, pues en ocasiones previas solamente se limitó a responder que a futuro daría a conocer dicha información.

“Ya también vamos a hablar de las mañaneras. Ya vamos a hablar de eso, también. Vamos a verlo. Ya vamos a platicarlo. Vamos una por una”, respondió el pasado 9 de julio de 2024.

¿Cuál es el impacto de las conferencias mañaneras de AMLO?

Las conferencias matutinas cuentan con un formato ya conocido en el país. Día con día, el mandatario ha citado a los medios de comunicación en punto de las 07:00 horas en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, en la Ciudad de México (CDMX) para dar a conocer información relacionada con su cargo y responder diversas preguntas.

La presencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al frente del estrado ha sido recurrente y pocas veces ha cancelado dicho acto. Incluso, en ocasiones cuando tuvo que ausentarse por enfermedad, el acto llegó a ser encabezado por Olga Sánchez Cordero y Adán Augusto López Hernández, quienes han sido titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El alcance de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a través de las conferencias matutinas que ha encabezado desde el Palacio Nacional ha sido significativo. Al corte del 24 de julio, cuenta con un total de 4.41 millones de suscriptores en YouTube y, según dio a conocer en el mes de abril de 2024 aumentó de manera considerable el número de audiencia, pues incrementó de un promedio de 188 mil a 225 mil el 2 de abril.

Reflejo del alcance que ha tenido durante la transmisión de sus conferencias de prensa matutinas a través de YouTube, la página de análisis de datos de plataformas de streaming, Stream Charts, lo catalogó como el streamer más visto de toda América Latina en el año 2023 con 49.08 millones de vistas, superando a personajes como ElSpreen y Westcol. Según la plataforma, dedicó 724 horas y 40 minutos a la conferencia.

De igual manera, en el año 2019 presumió que la plataforma YouTube le otorgó el “Botón de oro” por su primer millón de suscriptores.