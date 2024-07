Argentino prueba chilaquiles por primera vez y se vuelve viral: “Esos son totopos”

El joven Argentino causó polémica luego de probar por primera vez unos chilaquiles que parecían "totopos", según los usuarios de TikTok. Crédito: TikTok/@gaelmartinn

Los chilaquiles son un alimento tradicional mexicano que suele comerse tanto en los desayunos, comidas e incluso, después de beber para recuperarse de la resaca. Debido a esto, es un platillo que todo extranjero desea probar para conocer más de la cultura de México, como fue el caso de Gael, un joven argentino que compartió su primera vez comiéndolos.

Fue a través de un video en la red social TikTok que el usuario @gaelmartinn, originario de Argentina, compartió el momento en el que probó por primera vez unos auténticos chilaquiles en México, ya que se encontraba muy emocionado por documentar su nueva travesía en tierra azteca.

En su primer intento el joven acudió a un restaurante famoso para probar los chilaquiles que ofrecían, sin embargo, lo enviaron a lo que sería un mercado tradicional debido a que ya no contaban con carne para acompañar la base del platillo. Ante esto, el argentino acudió a un local cercano a un sitio en el que se comercializan artesanías mexicanas, emocionado por probar este delicioso alimento.

“Me encanta mucho el lugar, todo está muy ‘chill’ (fresco/tranquilo). Tienes artesanías al lado, no, muy lindo”, comentó el joven argentino.

Además, compartió el precio del platillo que solicitó ‘Chilaquiles con pollo’, el cual tenía un costo de 160 pesos mexicanos. Esto fue una de las primeras observaciones de los usuarios que observaron su video, pues aseguraron que eran realmente caros, y le recomendaron probar los que se venden en pequeños puestos en la calle, ya que son “los más ricos”.

Una vez que le fueron entregados los chilaquiles, el argentino se sorprendió por el tamaño de la pechuga de pollo y de la cantidad de tortillas que contenía el platillo.

“Mira lo que es esto. Qué son, no, la verdad no sé lo que son los chilaquiles, traen como una especie de ‘nachos’, o sea, como ‘Doritos’, bueno el pollo y la salsa, pero no tengo idea”, comentó Gael.

En el material se puede observar un platillo con totopos acompañados de salsa verde y crema, así como una pechuga asada colocada encima de los anteriores. Mientras Gael trataba de comprender el platillo que estaba a punto de probar, removió en varias ocasiones las tortillas, las cuales parecían estar fritas y, por lo tanto, un poco duras de morder.

Tras su primera prueba, el joven argentino señaló que se trató de uno de los mejores platillos que ha probado en su estadía en el país: “Estando en México es de lo mejor que comí, está buenísimo. Es un poco incomodo meterse a la boca todo el nacho, como que lo tengo que partir en pedazos, pero está increíble”.

Segundos después, el joven llamó al mesero para que le explicara la manera en la que estaban hechos los chilaquiles, pues le habían parecido un platillo delicioso. Sin embargo, también se arrepintió de probarlos luego de tener un día pésimo en el que tuvo malestares estomacales.

Sin embargo, lo más llamativo del video fueron los comentarios, quienes no dudaron en señalarle que esos no eran unos “verdaderos chilaquiles”, ya que no se realizan con “tortillas duras”, sino que deberían ser blandas, según los usuarios de TikTok.

“Banda, esos no son chilaquiles, ¿qué es eso?”; “Son totopos con salsa, los chilaquiles deben estar freídos en la salsa, no deben estar solo por encima”; “Esos no son chilaquiles”; “¿Por qué la tortilla está tostada?”, comentaron algunos de los usuarios.

Sin embargo, la polémica se suscitó entre los usuarios al tratar de definir cómo se preparan unos “auténticos chilaquiles”, ya que muchos de ellos señalaron que deben ser crujientes y otros que deberían ser blandos.

“Ni que fueran enchiladas, los chilaquiles deben comerse crujientes”; “Según yo tengo entendido, hay dos tipos de chilaquiles, los aguados y los duros”; “Todos sabemos que los chilaquiles son de tortilla, o sea, no duros, los chilaquiles son blandos/aguados”, entre otros.

Además, los usuarios no dudaron en opinar acerca del precio de los chilaquiles que Gael compró: “Cómo que 160 pesos unos chilaquiles”; “Qué caros”; “En qué momento los chilaquiles cuestan 200 pesos, en la calle siguen en 30 o 40 pesos”. Asimismo, comentaron que para ser chilaquiles les faltó queso y cebolla: “Sí son chilaquiles, pero les faltó el queso y cebolla”.