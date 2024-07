Alessandra Rojo de la Vega lanza duro mensaje contra Caty Monreal: “La candidata derrotada miente”

Ambas candidatas se han acusado de querer ‘robarse’ la elección. (Facebook Alessandra Rojo de la Vega / Caty Monreal)

La alcaldesa electa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, envió un contundente mensaje a Caty Monreal luego de asegurar que esta Había sido sancionada por violencia política de género en su contra durante la campaña electoral del periodo 2023-2024.

Ante dichas acusaciones, Alessandra Rojo de la Vega aseguró que Caty Monreal la denunció por violencia política en razón de género en su contra con la intención de impedir que utilizaran su apellido, ya que se encuentra “avergonzada de su historia familiar” y por supuestamente molestarle que hicieran alusión a sus vínculos de sangre.

“Nunca pensé que llamar respetuosamente a alguien por su apellido pudiera ser considerado un insulto, pero al parecer a la candidata derrotada en la Cuauhtémoc le insulta que la asocien con su historia familiar”, comentó la alcaldesa electa.

Fue mediante un video en la red social X que Alessandra Rojo de la Vega compartió una captura del documento emitido por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) en el que se observa la resolución no procedente ante la solicitud de otorgamiento de medidas de reparación ante supuestos derechos violentados por parte de la alcaldesa electa.

Con lo anterior, la alcaldesa electa señaló que se basará en hechos irrefutables para desmentir las supuestas mentiras de Caty Monreal, quien buscaría anular la elección en la alcaldía Cuauhtémoc por séptima ocasión al acusarla falsamente de tener medidas preventivas por supuestamente violentarla durante la campaña electoral.

Además, Rojo de la Vega aseguró que Caty Monreal “no sabe perder”, por lo que ha recurrido a supuestas mentiras desde días antes de la elección, momento en el que aseveró encontrarse en el primer lugar de preferencia del voto, al afirmar que había motivos para realizar un recuento total en la alcaldía y, finalmente, al acusarla de tener sanciones por supuesta violencia política de género en su contra.

“No sabe perder y por eso miente (...) Hoy miente una vez más al decir que yo tengo sanciones por violencia política de género. Lo hace porque quiere anular la elección. Una elección en la que juntas y juntos la derrotamos”, comentó.

Caty Monreal acusó a Alessandra Rojo de la Vega de ser su “agresora”

Caty Monreal solicitó en dos ocasiones el recuento total de votos en la alcaldía con el objetivo de "esclarecer la elección". (FB/Caty Monreal)

Mediante un video en su red social X, Caty Monreal, candidata a alcaldesa de la Cuauhtémoc, informó en días pasados que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) supuestamente habría implementado medidas preventivas a Alessandra Rojo de la Vega por violencia política en razón de género.

Según la candidata, entre las medidas que el instituto habría impuesto a Rojo de la Vega se encontraba detener la violencia en su contra, pedir una disculpa pública y acudir a cursos para detener su supuesta violencia en contra de las mujeres.

“Mi agresora, Alessandra Rojo de la Vega, ahora tienes estas medidas cautelares que debe cumplir. Y la violencia política en razón en género no debemos normalizarla, yo sufrí en manos de mi agresora durante varios meses que me quedé callada, pero ya no me quedaré callada ante su violencia, ante sus agresiones”, aseguró Caty Monreal.

Además, la candidata a la alcaldía de la Cuauhtémoc, aseveró que la violencia política en razón de género realizada por Rojo de la Vega se basó en “invisibilizarla” al hacer referencia a su padre, Ricardo Monreal, en lugar de mencionarla a ella.

“Esta mujer se dedicó a invisibilizarme, a nulificarme, a no hablar de mí. Inclusive, cuando hablaba de Monreal, la imagen era de mi papá, y no la mía; eso es violencia política de género”, comentó.

*Información en desarrollo...