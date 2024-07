¿Mauricio Ochmann regresaría con Aislinn Derbez? Esto dijo el actor

El actor compartió con los medios si planea regresar con la mamá de su hija Kai. Foto: Cuartoscuro

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez fueron una de las parejas más sólidas del espectáculo por cinco años. Hasta que en 2020 decidieron poner fin a su matrimonio, enfatizando en que siempre estarían juntos como familia por el bien de su hija.

Si bien es cierto existieron diferencias personales que los llevaron a romper su vinculo amoroso, desde hace cuatro años se han encargado de compartir su rol como padres en redes sociales, razón suficiente para que sus seguidores crean que puede existir una reconciliación.

Aunado a los momentos que comparten junto a Kai, hace algunos meses se dejaron ver muy juntos como parte de la grabación de una película que protagonizan, lo que bastó para que iniciaran a circular rumores sobre una segunda oportunidad.

De la relación sentimental nació la pequeña Kailani, por lo cual tienen gran convivencia.

Mauricio Ochmann no cierra la posibilidad de regresar con Aislinn Derbez

A su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, el actor de A la mala tuvo un breve encuentro con la prensa, donde habló sobre las posibilidades que existen de retomar su relación con Aislinn Derbez. Como era de esperarse, se le cuestionó sobre la cercanía que hubo entre ellos durante la filmación de la película Hasta el fin del mundo.

Tal como lo dijeron al anunciar su rompimiento, Ochmann se encargó de aclarar una vez más que todo se trata de una relación familiar y laboral. “La relación, ya saben, el vinculo familiar es muy bonito. Yo creo que es un regalo también, pues debe ser muy padre para mi hija ver a sus papás hablando y colaborando juntos”, explicó.

Pese a ser muy claro en su respuesta, una reportera bromeó con él con la frase ‘donde hubo fuego, cenizas quedan’, a lo que el intérprete estadounidense comentó que eso es lo mismo que dice Eugenio Derbez, quien ha dicho públicamente que admira la relación que su hija tiene con su expareja.

(Instagram: @aislinnderbez)

Mientras tanto, otro reportero le preguntó abiertamente sobre las posibilidades de que regresen, a lo que Mauricio respondió: “Te lo vuelvo a repetir, el vinculo es muy bonito, familiar muy bonito. Claro, siempre estoy abierto al amor, nunca cerrado al amor”, aseguró.

Cabe señalar que aunque, ninguno de los actores mantiene una relación amorosa actualmente, en más de una ocasión han aclarado que su cercanía tiene que ver con su trabajo como padres, pues su prioridad es ver a su hija bien y tener una relación sana pese a ser padres separados.

Las fotos que desataron los rumores de reconciliación

Fue a inicios de 2024, cuando los actores desataron las especulaciones sobre una reconciliación. Todo comenzó cuando la revista Quien publicó una imagen de Mauricio y Aislinn tomados de la mano y mirándose fijamente.

A minutos de que el post se hiciera público, los comentarios comenzaron a surgir, mientras algunos mencionaron que estaban juntos por su hija, otros aseguraron que se trataba de algún trabajo que harían juntos.

Hasta ahora, lo único que se sabe sobre el drama romántico es que su estreno se tiene previsto para el 2025, pues se desconoce si alguna plataforma de streaming la incluirá en su catálogo.

(Captura de pantalla Instagram: @quiencom)

Mauricio Ochmann aclara si le gustaría que Kai fuera parte de la serie “De viaje con los Derbez”

Para finalizar su encuentro con los medios, el actor compartió su opinión sobre la posibilidad de que su hija menor se una a la serie De viaje con los Derbez.

A lo que respondió que por el momento no sabe si se pueda, pero en un futuro no descarta que ocurra. “Pues no sé, o sea, eventualmente a lo mejor, no sé, no tengo ni idea, la verdad, es que a mí me gustaría que sea lo que ella quiere hacer”.