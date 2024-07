¿Alito Moreno dejaría la presidencia del PRI? Esto pasaría si el INE no aprueba los cambios a los Estatutos

Moreno Cárdenas y Viggiano Austria se perfilan a seguir en la Dirigencia y Secretaría General Nacional (PRI/Prensa)

La integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan, recordó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) podría no seguir con sus cambios internos, debido a que la autoridad electoral aún no aprueba lo votado en la XXIV Asamblea Nacional.

Durante una entrevista, la jurista recordó que todos los partidos políticos nacionales tienen que reportar al INE los cambios que realicen a sus documentos identitarios, para esto contarán con 10 días y posteriormente se estudie la idoneidad de los mismos.

“A partir de los modificación que realizaron tienen 10 días para presentar los cambios, el INE tendrá que estudiar dos cosas: la constitucionalidad, que estén apegados a la Constitución; también a la legalidad y, por supuesto, también a las propias reglas con las que tienen que modificar sus estatutos; de ahí habría que ir primero a la Comisión de Prerrogativas, después al Consejo General y después en su caso ,si hay militancia que no esté de acuerdo con la decisión del Instituto Nacional Electoral, se puede acudir a la Sala Superior”, expresó.

CPN emitió la convocatoria para la sucesión de Alito Moreno (PRI/Prensa)

Ante esto y por las preguntas de la periodista Azucena Uresti, Humphrey Jordan sentenció que el tricolor, hasta la fecha, no ha informado sobre lo que aconteció el pasado domingo 7 de julio; sin embargo, pese a esto, el Consejo Político Nacional (CPN) ya aprobó la convocatoria para el proceso de la Dirigencia Nacional.

¿Qué podría pasar si el INE no aprueba los cambios del PRI?

De acuerdo a la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 25, en su primer aparto inciso “l”, los partido políticos tienen la obligación de comunicar al INE o a los Organismos Pública Locales (Oples) cualquier modificación a sus documentos básicos en los primeros 10 días siguientes a la fecha en que estos sean aprobados.

“Las modificaciones no surtirán efectos hasta que el Consejo General del instituto declare la procedencia constitución y legal de las mismas.

Asimismo, este andamiaje jurídico establece que la autoridad electoral tiene un plazo que no exceda de 30 días naturales para dar una resolución, luego de que se dé la presentación de la documentación correspondiente, así como los cambios de los integrantes de sus órganos directivos y de su domicilio social.

Debido a que el PRI no ha entregado la resolución de la Asamblea Nacional, esto podría retrasar la reelección o la sucesión de la Dirigencia Nacional, debido a que cumpliría cinco años en el cargo, pues en 2023 el CPN otorgó una prórroga de un año para que no interfiriera la elección interna con la nación.

Ante esto, se debería de atender lo que establece el artículo 178 de los Estatutos, en donde se puede leer que “en caso de vencimiento del período estatutario de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional, y no se haya efectuado el proceso electivo para su renovación, el Consejo Político Nacional elegirá en un plazo no mayor a diez días una dirigencia provisional, misma que no deberá durar en sus funciones más de noventa días y al término de la cual deberá convocarse a la elección ordinaria respectiva”.

Es decir, en caso de que se cumpla el tiempo, el CPN debería de elegir a una dirigencia nacional para que se llame a elección, lo que podría quitar a Moreno Cárdenas del poder priista.