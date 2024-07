Juez contradice a AMLO por dichos sobre privilegios del Poder Judicial: “Nosotros venimos del pueblo”

Juez contradice a AMLO sobre privilegios del Poder Judicial y su distanciamiento con el pueblo: “Son falsas premisas” (Cuartoscuro)

Mario Felipe Mata Ríos, juez de distrito, contradijo al presidente Andrés Manuel López Obrador por las acusaciones sobre que los integrantes del Poder Judicial están alejados del pueblo, que tienen algún privilegio y son asignados a su cargo por relaciones con sus familiares.

Durante el foro División de Poderes celebrado en Chiapas, Mata Ríos afirmó que es el Poder Judicial, quien ordena al gobierno cumplir con sus obligaciones con la ciudadanía, desde proporcionar los medicamentos necesarios para atender algún padecimiento, que los institutos cuenten con los insumos médicos para los doctores o como ocurrió en la pandemia de COVID-19 ordenó al gobierno que inmunizar a niños.

“Una reforma como la que hoy está trazada, la cual desde mi punto de vista no resuelve ninguno de los problemas planteados. El principal error de la reforma es que está cimentada bajo premisas falsas y por eso no estamos de acuerdo. Se dice que no estamos cerca de la población se les olvida que nosotros venimos del pueblo muchísimos titulares fuimos formados en la educación pública”, inició.

“Pero recuerden quién ordenó que se vacunara a la población en pandemia ¿quién? Que se entregaran los insumos médicos a los doctores, quién te otorga las medicinas para tu enfermedad u obliga al Gobierno de arte de educación? Pues por si no lo saben, es el Poder Judicial de la Federación”, recordó sobre las resoluciones a favor de la ciudadanía en las que ha estado involucrado el Poder Judicial.

El juez comentó que los jueces buscan garantizar que el gobierno cumpla con sus obligaciones y otorgue los servicios básico. |Crédito: @Juan_OrtizMX / X

En este mismo sentido, rechazó que haya nepotismo en el Poder Judicial, pues además de la amplia formación que deben tener los jueces, magistrados y ministros, deben de presentar un examen para competir con otros perfiles y lograr así sean asignados a alguno de los cargos.

Por tanto, bajo su punto de vista considera que el “principal error” de la reforma judicial es que está cimentada por premisas falsas y que no resolverá alguno de los problemas que han criticado morenistas y simpatizantes del movimiento guinda

Sobre la elección de los jueces, al igual que otros especialistas y quienes pertenecen al gremio, señaló la posibilidad de que se pierda la independencia para dictar una sentencias, al deber “favores” al presidente, gobernadores, ministros, legisladores u otros grupos de interés.

“Nadie nos propone en nuestro puesto nosotros hemos llegado a ser juzgadores, gracias a nuestros méritos conocimientos y desempeño en la carrera judicial gracias a que fuimos vencedores de un concurso de oposición, el cual tiene tres exámenes y solo las mejores calificaciones son las que alcanzan el nombramiento no le tenemos que pagar algún favor al presidente de la República a los gobernadores a los legisladores a ministros a los consejeros ni a ningún grupo”, puntualizó.