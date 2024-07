Reviven pelea de YosStop y video donde criticó a Mujer Luna Bella por su contenido

Las creadoras de contenido protagonizaron un conflicto en 2018. Yoseline Hoffman, lanzó fuertes críticas y reprobó las publicaciones que Luna Bella hacía en aquel tiempo. (Especial)

El nombre Luna Bella se ha vuelto tendencia en redes sociales debido a que la creadora de contenido para adultos protagonizó un video manteniendo relaciones sexuales en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

La situación generó una oleada de reacciones, ya que al haber ocurrido en el transporte utilizado por miles de personas a diario, se han suscitado un debate sobre la utilización de espacios públicos. Además de que no es la primera vez que esta figura pública se ve envuelta en controversias de este tipo.

Este tipo de acciones podría implicar violaciones a reglamentos locales y a la normatividad establecida para el uso de infraestructuras destinadas al transporte público. Ante la indignación expresada por cientos de internautas, algnos aprovecharon para recordar las declaraciones que realizó hace algunos la influencer, Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop. En un videoclip del año 2018, extraído de su desaparecida cuenta de YouTube, Yos critica y reprueba la conducta de Luna Bella en ese entonces.

YosStop criticó en varias ocasiones a Mujer Luna Bella cuando tenía su canal de YouTube en 2018. (IG: justyoss/ unsuspirodeluna)

“Habla de vivir libremente su sexualidad. Wey ¿Cómo te atreves? Hay una gran diferencia entre ser sexualmente libre y ser protituta grotesca. Todo lo que compartes en las redes son cosas súper grotescas. No es suficiente, tu vida es algo enfermo”, se escucha decir a Yoseline Hoffman.

“YosStop nunca mintió sobre Luna Bella”, “Perdóname por todo YosStop tú siempre tuviste la razón”, “¿Es YosStop la villana de una historia mal contada?”, “Jamás creí decirlo pero YosStop tuvo razón en algo”, “Por culpa de la Luna Bella me toca darle la razón a Yosstop”, “Regrésenle la libertad de expresión a YosStop por favor”, fueron algunos de los comentarios que internautas expusieron tras video de Luna Bella.

Cabe señalar que en ese mismo año, Yoseline Hoffman y Verónica Meléndez, tuvieron una fuerte discusión después de que YosStop lanzara comentarios acerca de Luna Bella en algunos de sus videos diarios, además de que en una ocasión hizo una historia de Instagram burlándose del atuendo de Mujer Luna Bella y la llamó “la tía gata de los 15 años”, para luego hacer un video donde se burla de una sesión en video que hizo al lado de otra popular youtuber, Caeli.

Yosstop y Mujer Luna Bella hicieron las paces (Foto: Tw/@mujerlunabella)

En otros momentos, Yoseline también comentó que le daba “repele y ñáñaras” la persona de Mujer Luna Bella, y lejos de ofrecerle una disculpa, reafirmó en un video que no deseaba ningún contacto con ella. “Más que sentir esa repulsión que me da el cómo es y el quién es, no es por ser prostituta es que lo que hace, lo que comparte se me hace repulsivo. Por un momento sentí compasión, sentí lástima, sentí ‘madres, qué feo ha de ser ella’, equis, su pedo y mi pedo y ya. Es una persona a quien no me gustaría ni conocer ni saludar ni nada (…) creo que hasta dentro de la prostitución hay niveles (…) ¿qué esperas tú causar en las personas si te dedicas a hablar de cosas cien por ciento morbosas, asquerosas, fuera de lugar”, dijo YosStop.

No obstante en 2022, la youtuber mexicana declaró a través de su cuenta de Instagram que su conflicto con la creadora de contenido Mujer Luna Bella quedó atrás. Se disculpó y dijo sentirse arrepentida por la manera en la trató en el pasado, incluso ambas aparecieron juntas en un podcast para aclarar sus confrontamientos pasados.