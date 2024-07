¿Las aerolíneas deben reembolsar dinero de boletos en caso de un huracán? Esto dice Profeco

Los desastres naturales provocan que los vuelos se cancelen. EFE/José Méndez

Este año, la temporada de huracanes llegó fuerte con dos de ellos: Alberto, y ahora Beryl, que se espera toque tierra en el estado de Quintana Roo este viernes 5 de julio por la madrugada. Estos fenómenos naturales traen consigo ciertos estragos y afectaciones, como en el clima, que se ha mostrado lluvioso y frío, e incluso ha provocado inundaciones en ciertos lugares.

Otra de las afectaciones que se han visto por los huracanes son las cancelaciones de los vuelos a diversas partes de México, especialmente al sureste del país. Muchas personas aprovechan para salir de vacaciones, e incluso las mismas son planeadas por meses para distraerse de la monotonía y tener un momento de paz y tranquilidad.

Pero por este tipo de problemas, que no son previsibles, puede que dichas vacaciones se hayan tenido que suspender hasta nuevo aviso. Si tenías planeado visitar la Península de Yucatán o algún país del Caribe en los próximos días, puede ser muy probable que hayas recibido la notificación de que tu vuelo fue cancelado por tu aerolínea, debido a las complicaciones meteorológicas.

Aunque esto es por la seguridad de los usuarios, puede causar la molestia de los mismos, y más cuando se planearon unas vacaciones por largo tiempo. Pero las acciones que se llevan a cabo no son para molestar a los usuarios, sino para protegerlos de posibles desgracias.

Quienes tenían pensado viajar en estos días a la Península de Yucatán, posiblemente hayan recibido la noticia de que su vuelo fue candelado. REUTERS/Karen Toro

Si te tocó recibir la noticia de que tu vuelo fue cancelado debido al huracán Beryl, posiblemente te estés preguntando si tu aerolínea tiene la obligación de hacerte una devolución de tu dinero en caso de ciclón.

La respuesta es NO. Y es que la suspensión o postergación de despegues por un fenómeno meteorológico no es reembolsable para ningún pasajero. Esto porque dicha situación es considerada como extraordinaria y no es algo que la aerolínea pueda controlar, por lo que la misma no podrá devolverte el dinero invertido en los vuelos perdidos por este motivo.

Según la aerolínea Viva Aerobus, uno de los cambios considerados como no programado es el No Controlable, que se refiere a condiciones climatológicas, desastres naturales, situaciones operacionales en los aeropuertos, emergencias médicas, amenazas de seguridad, manifestaciones y todas aquellas que no permitan una operación segura.

A pesar de que las compañías no se hacen responsables de la devolución de tu dinero por inclemencias meteorológicas, sí tienes derecho a recibir una compensación si tu vuelo se atrasa por mal tiempo u otras situaciones similares.

El huracán Beryl tocará tierra en México este viernes. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Algunos de los derechos con los que contarás son: la aerolínea tiene la obligación de ofrecerte servicios de comunicación y alimentación si el vuelo se retrasa de una a cuatro horas; puedes solicitar una compensación si ves que otros vuelos sí salen del aeropuerto a tiempo, a pesar de las supuestas malas condiciones climáticas; también puedes solicitar la devolución de tu boleto en caso de que decidas no efectuar el viaje, siempre y cuando lo solicites hasta 24 horas después de haber comprado tu boleto.