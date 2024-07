Captan a joven encajuelado y amordazado en un auto en Viaducto; iban a anexarlo, asegura su mamá | VIDEO

En el video se ve al joven en la cajuela de un taxi que va abierta, mientras intenta escapar. (Impresión de pantalla video)

Por medio de redes sociales se dio a conocer un video en el que se ve a un hombre amarrado y amordazado en la cajuela de un taxi que circula por el Viaducto, en la Ciudad de México, y que intenta escapar.

Fue el periodista de nota roja Carlos Jiménez quien dio a conocer dicho video, y quien señaló en la descripción del mismo, que el hombre iba encajuelado, amordazado y amarrado por Viaducto. “Asi intentaba escapar este hombre al que llevaban sometido en la cajuela de un taxi en límites de @AlcCuauhtemocMx y @BJAlcaldia. Sucedió el domingo por la noche”, porteó Jiménez.

En el video se ve que la cajuela del taxi va abierta y el hombre que va en ella trata de huir, sin éxito, pues va amarrado de manos y pies.

Además, aseguró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ya indagaba el caso.

Joven encajuelado iba a anexo

Sin embargo, en otra publicación realizada por el periodista, muestra una conversación que policías capitalinos tienen con la presunta madre del hombre que iba en la cajuela del taxi. En dicho video, con una duración de un minuto 55 segundos, se escucha decir a la mujer que presuntamente su hijo estaba siendo trasladado a un centro de rehabilitación, conocidos como anexos.

Los policías cuestionan a la mujer, quien asegura que su hijo tenía 25 años y estaba en una relación destructiva, y que era adicto, por lo que decidieron llevarlo al anexo. Los miembros de la SSC-CDMX le preguntan el lugar al que habrían llevado a su hijo, sin embargo, la mujer se negó a dar detalles.

“Si mi hijo se pone mal, tenemos que hacer algo por él, para él, le vuelvo a repetir, somos sus padres, es un muchacho de 25 años, usted sabe que es un enfermo y que tenemos nosotros el deber de ver por ellos, si está en una mala situación, ayudarlo”.

Tras esto, se escucha al policía decir que si le pueden proporcionar el nombre a donde llevaron a su hijo, pero la mujer se niega y dice que solamente se lo darían en caso de que llevaran un documento oficial. “Estamos en nuestro derecho, donde él se encuentra, en las clínicas en las que ha estado, porque no es la primera vez, siempre nos han dicho eso, la autoridad tiene que apoyarlos porque él es un enfermo, entonces no le vamos a dar la dirección, es mi hijo y usted sabe que como padre o madre es lo mejor para un hijo, no le vamos a hacer daño, lamentablemente se dieron las cosas así porque ya se había puesto muy agresivo y tuvimos que proceder como debe de ser, yo creo que si todos los padres nos preocupáramos por eso, otra cosa sería en estas situaciones, entonces lamentablemente así se dieron las cosas, lo tuvimos que llevar así, usted sabe que hay partes donde no está autorizado que vengan por él”, concluye el video.