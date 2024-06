Rapero de la agrupación Under Side 821 resulta herido en una balacera

Rapero de Under Side 821 resulto herido en un ataque armado (@PandaDelAmor17)

Durante las primeras horas del 29 de junio, la agrupación de rap Under Side 821 dio a conocer en su cuenta de Facebook que uno de sus integrantes había resultado herido tras el ataque armado que ocurrió en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Hasta ahora, se sabe que las autoridades de Nuevo León ya se encuentran investigando el ataque armado, el cual dejó cuatro personas heridas y dos fueron trasladadas al hospital, entre ellas Omar Thug, rapero de la banda Under Side 821.

Cómo ocurrieron los hechos que dejaron a un rapero mexicano herido

De acuerdo con los primeros informes, todo ocurrió en el municipio de Apodaca, Nuevo León, entre la calle Guernica y Denia de la colonia Praderas segundo sector.

Según los informes, las balas que dos hombres armados dispararon en contra de los asistentes a un convivio privaron de la vida a cuatro personas, las cuales aún no son identificadas.

El ataque armado ocasionó la rápida movilización de la polía municipal, la Agencia Estatal de Investigación (AEO), la Guardia Nacional y el Ejército. Sin embrago, pese a la recolección de evidencias, aún no se tiene información oficial de los agresores.

Por qué el rapero Omar Thug resultó herido

Aunque la identidad de las víctimas y los atacantes sigue siendo desconocida, la agrupación de rap se encargó de confirmar la información de que uno de los heridos pertenece al grupo.

“A Omar Thug le pegó una bala pérdida. Ya en el hospital, pero todo bien. Gracias a los que se han preocupado. Nosotros nos dedicamos a hacer música”, escribió el grupo en Facebook.

Por otra parte, se presume que el ataque podría estar relacionado con algunas rencillas que existen entre los principales grupos delictivos de la zona.

Omar Thug pertenece a la agrupación Under Side 821 X: @PandaDelAmor17

Quiénes son Under Side 21

Under Side 21 es una agrupación musical mexicana que se especializa en el género del hip-hop y rap. Originarios de Fresnos, Apodaca, Nuevo León, la banda se formó en 2008 y rápidamente ganó reconocimiento en la escena underground del rap mexicano.

Están integrados por Doer, Pollo, Antuan, Bolado, Oso, Basher, Luzio y Nonefield, quienes se describen como: “Nosotros no somos el Under Side, porque no somos un grupo musical, ni un conjunto, ni mucho menos un solista. Nosotros somos la Under Side porque somos una clicka, una banda, una ganga, una familia, una pandilla”.

Desde sus incios en la música hace más de 10 años, han lanzado grandes clásicos como Sangre de mi barrio, La cumbia de la lluvia, El soldado y Los caídos. Aunque una de sus mejores versiones surgió en 2012 bajo el nombre de La Lotería, un rap bastante interesante, porque además de hacer alusión a un juego tradicional mexicano, cuenta historias de la vida cotidiana.

Sus letras abordan temas sociales, cuestiones de la vida cotidiana y experiencias personales, caracterizándose por un estilo crudo y auténtico. La agrupación ha colaborado con otros artistas del género y ha participado en numerosos eventos y festivales, consolidándose como una de las voces influyentes en el rap mexicano.

Quién es Omar Thug

Omar Thug es un rapero mexicano, conocido por ser uno de los miembros fundadores de la agrupación Under Side 821, donde se destaca por sus letras contundentes y su estilo directo, abordando temas que reflejan las realidades sociales y las experiencias personales de la vida en su comunidad.

Como parte de Under Side 821, ha contribuido a posicionar al grupo en la escena del rap mexicano, ganando una considerable base de seguidores y participando en diversas colaboraciones con otros artistas del género. Su trabajo ha sido fundamental para el desarrollo y la popularidad del rap y hip-hop en México.