Claudia Sheinbaum se llena de aplausos tras ser llamada “futura comandanta suprema de las Fuerzas Armadas” | VIDEO

Tal como lo había adelantado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a lo largo de este fin de semana llevaría a cabo la segunda gira de trabajo al lado de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo; en este caso, se sabe que ambos estuvieron en el estado de Oaxaca con el objetivo de realizar un viaje a bordo del tren del Corredor Interoceánico del Istmo, una de las grandes sobras del actual Gobierno federal. A pesar de la trascendencia de los hechos, ha llamado la atención que, por primera vez en la historia, la Secretaría de Marina (Semar) dirigió un saludo a la morenista haciendo uso de un título que no había sido otorgado en el pasado.

Los dos militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), encabezaron un evento en el municipio de Matías Romero, en el estado de Oaxaca donde la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México se comprometió a continuar con los proyectos del presidente saliente, al tiempo de expandir los que ya están en marcha.

“Continuar porque, como ustedes saben, vamos a continuar con todos los Programas de Bienestar del presidente Andrés Manuel López Obrador: la pensión a adulto mayor, el apoyo a discapacidad, al apoyo a los jóvenes de preparatoria, a los estudiantes” señaló la próxima presidenta de la república, quien especificó también que también se le dará continuidad a las obras estratégicas del presidente”, dijo.

Sin embargo, antes de que la presidenta electa tomara la palabra, le dio la bienvenida el titular de la Secretaría de Marina, el almirante José Rafel Ojeda quien no dejó pasar la oportunidad de referirse a ella como la futura “comandanta” de las Fuerzas Armadas, término que se le da por primera vez en la historia de México a una mujer y por lo cual, la morenista fue ovacionada por todos los presentes, al tiempo que escuchar el término, también fue motivo para que el presidente López Obrador se sumara a los aplausos.

Si bien aún la Real Academia Española refiere que la palabra en femenino de “comandante” no es frecuente y detalla el significado como “Jefe militar de categoría inmediatamente inferior a la de teniente coronel, militar que ejerce el mando en un puesto o destacamento” y que generalmente se le llama “la comadante” al referirse a una mujer, también ha manifestado que el uso delas palabras son cambiantes y se usan conforme la población las adopta, por lo que no es un error el término.

Delante de los integrantes de la prensa mexicana, el titular de la Semar no solo saludó al presidente de México con quien ha trabajado desde el 2018 que comenzó la actual administración, sino que además mostró su respeto a la exjefa de Gobierno de la capital mexicana con las siguientes palabreas:

“Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos y próxima comandante suprema de las Fuerzas Armadas”.

Cabe destacar que, de acuerdo con lo expuesto por las leyes federales, en específico la Ley del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el presidente en turno recibe el título de mando supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por lo que otorgárselo en este caso a una mujer, ha llamado la atención en redes sociales donde se ha hecho mención a que se trata de un momento importante e la historia del país.

Cabe destacar que el almirante Ojeda no fue el único que se refirió a la presidenta electa con este título, sino que además el almirante Raymundo Morales, quien funge como director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, también le dio tal bienvenida reavivando las arengas dirigidas a la morenista.

Fue el pasado 18 de junio del presente año cuando el presidente López Obrador declaró durante su conferencia de prensa conocida como La Mañanera que las Fuerzas Armadas estaban listas para tener a una mujer como comandanta suprema; sin embargo, fue hasta el pasado viernes cuando la Semar le dio este título aunque el mismo lo obtendrá de manera oficial hasta el 1 de octubre cuando se lleve a cabo la investidura presidencial.

“Las Fuerzas Armadas me han ayudado, me han apoyado y cuando han cometido errores, ellos mismos han rectificado, ellos mismos ponen orden, nos e oculta nada, porque un soldado o un marino no son una institución, no se puede proteger a nadie, no debe haber impunidad y han avanzado en respeto a derecho humanos”, indicó el presidente.