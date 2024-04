Xóchitl Gálvez se avergüenza del video de su hijo pero acusa que los hijos de AMLO se meten en el presupuesto y no se dice nada

Xóchitl Gálvez es aspirante a la presidencia por la oposición. Foto: Cuartoscuro

La candidata a la Presidencia de México por la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), Xóchitl Gálvez, dijo sentirse avergonzada por el video que se viralizó hace unas semanas en redes sociales, donde aparece su hijo Juan Pablo, de 25 años de edad, agrediendo física y verbalmente a los guardias de seguridad de un bar ubicado en Polanco.

En entrevista para el medio Telediario, la aspirante a la presidencia por la oposición dijo que dicho video no era actual, pues tenía un año de haber ocurrido el hecho, y que tras cometer ese acto, su hijo había cambiado y se había puesto a estudiar y se había convertido en deportista.

“El video es de un año antes, no es un video reciente, claro que me avergüenza y no apruebo la conducta de mi hijo”, señaló Gálvez.

Dijo que Juan Pablo había salido adelante, pues habían resuelto la situación, pidió disculpas, se puso en orden, se puso a estudiar y ya era un “chavo deportista y todo”. También acusó que los hijos del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se metían al presupuesto y de eso no se decía nada.

Xóchitl Gálvez dijo que el video de su hijo tenía un año. Crédito: X/@JPsagalvez

Agradeció las palabras de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de AMLO, quien tras difundirse y viralizarse el video de Juan Pablo, mostró empatía y pidió detener los ataques contra la candidata y su hijo, con un mensaje que posteó en sus redes sociales. “Estuvo duro, agradezco a la esposa del Presidente su mensaje, tampoco estoy de acuerdo que suban el video del hijo de ella sobre todo porque el de él es menor de edad, el mío tiene 25 años y ya es un adulto. Pero por eso quiero que haya un programa de salud mental para los jóvenes”.

Cabe destacar que luego de que se viralizara el video en el que se ve a Juan Pablo agrediendo a los guardias de seguridad de un bar en Polanco, en el que hace expresiones clasistas y los golpea, el hijo menor de Gálvez renunció al cargo que tenía en la campaña de su madre.

Juan Pablo era líder de las redes de jóvenes. Además, grabó un video en el que pidió disculpas por su actitud, y aclaró que el video tenía un año que había sido grabado.