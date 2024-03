Angélica María aseguró que sufrió una enfermedad mortal por brujería

Angélica María piensa que estuvo al borde de la muerte porque le hicieron brujería (Foto: Twitter)

Angélica María unos años atrás habría estado al borde de la muerte tras ser diagnosticada con Síndrome de Cushing, algo que ella considera fue tan grave que habría sido provocado por una brujería.

Fue durante la entrevista con Yordi Rosado que la Novia de México mencionó que a lo largo de su vida, siempre ha intentado dar su mejor cara porque piensa que de esa forma puede mantener su salud y tranquilidad, de lo contrario podría enfermarse de gravedad.

Al mencionar esto, confesó que en una época sí mantuvo mucho rencor y dolor hacia ciertas personas, algo que, en su opinión, le pudo provocar cáncer.

“Tuve cáncer de mama, pero diosito me quiere mucho, después me volvió a dar, lo que pasa es que no lo publico. He tenido momentos difíciles”, recordó la cantante.

Pero el cáncer no habría sido la única enfermedad con la que tuvo que lidiar por años, sino también con el Síndrome de Cushing, la cual no habría surgido por cuestiones de su organismo, según dijo la actriz, sino de alguien que le quería hacer daño.

“Me dio Síndrome de Cushing, que es una enfermedad mortal también. Estuve hinchada por 20 años, era una cosa horrible, era un sapo. Me dieron mucha cortisona, casi me muero, pero no, soy terca, aquí estoy todavía, otro ratote”, inició su relato Angélica.

Según la explicación de la intérprete de Me gusta estar contigo, lo que habría sucedido es que la “enterraron” con la intención de causarle la muerte, que en ella se habría presentado como una enfermedad.

La cantante reveló que ha preferido mantener sus problemas de salud en privado, pero sí ha tenido momentos en los que piensa que morirá (Foto: Cortesía)

“Fíjate que una persona que yo conocía, que tenía su bruja, me dijo que si bruja le dijo que tuviera mucho cuidado que porque te enterraron, y sí”

Angélica María no quiso dar más detalles de quién lo habría hecho o por qué piensa que debido a eso fue que sufrió Síndrome de Cushing, pero mencionó que se dio cuenta de que dicha persona quería hacer le daño porque se lo confesó.

Y es que, según contó la histrionisa, la persona que realizó el “trabajo” le pidió perdón por lo que le había hecho ya que le estaba pasando lo mismo que a ella. Ya que para ese momento Angélica se había decidido a mantener una buena relación con todas las personas que conociera por su salud, aceptó sus disculpas.

Ahora que superó sus enfermedades, Angélica quiere mantener tranquilidad en su vida para no volver a sufrir por su salud (EFE)

¿Qué es el Síndrome de Cushing?

El síndrome de Cushing es una condición médica caracterizada por la exposición prolongada a altos niveles de cortisol en el cuerpo. Esta afección puede originarse internamente, debido a la sobreproducción de cortisol por el cuerpo, o externamente, por el consumo de medicamentos glucocorticoides. Estos últimos tienen efectos en el cuerpo similares a los del cortisol, explicó la Mayo Clinic.

El cortisol, también conocido como la “hormona del estrés”, juega un papel esencial en varios procesos corporales, incluyendo el manejo del estrés, la regulación del metabolismo y la respuesta inflamatoria. Sin embargo, cuando su nivel es excesivamente alto durante un período extendido, puede tener efectos perjudiciales para la salud. La Mayo Clinic destaca que el exceso de cortisol puede provocar síntomas variados, tales como aumento de peso, hipertensión, fatiga, y problemas de la piel, entre otros.

Los principales síntomas, como lo mencionó Angélica, es el paciente presenta aumento de peso en tronco y brazos, pero las piernas permanecen delgadas. También se nota el aumento de peso en la cara y se acumula grasa entre los hombros.

Algunas de las complicaciones de esta enfermedad llegan a ser desarrollar otras enfermedades como trombosis, diabetes, presión arterial alta o tener tendencia a las infecciones.