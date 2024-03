A un día del 8M, así ha evolucionado la posición de Xóchitl Gálvez sobre la despenalización del aborto

La aspirante a la presidencia se pronunció a favor del aborto (Facebook/Eleazar Lopez H)

La candidata a la Presidencia de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que su posición respecto a la despenalización del aborto no ha cambiado y se dijo en contra de la penalización a las mujeres o personajes gestantes que se han realizado dicho proceso médico.

Durante su Conferencia de la Verdad, la senadora con licencia aseveró que se encuentra en contra de la criminalización a las mujeres que se han practicado algún aborto; sin embargo, explicó que en su campaña no está definido el rumbo debido a que cada partido político que representa tienen una directriz específica sobre el tema.

Pese a lo anterior, reiteró su posición y se definió como una mujer de libertades, por lo que adelantó que apoyará a todas las mujeres que, en caso de así decidirlo, continúen con su embarazado para que le ofrezca a sus hijos una mejor calidad de vida.

“No estoy de acuerdo con criminalizar en absoluto a ninguna mujer que se practique un aborto, estoy totalmente en contra. En ese sentido, será los partidos políticos los que definan la agenda, en este momento no es un tema de discusión, pero tú me conoces, sabes que soy una mujer de libertades y también soy un mujer que ha dicho que las mujeres que decidan tener a sus hijos no están solas”, refirió a un día del Día Internacional de la Mujer.

La candidata a la presidencia avaló la decisión de las mujeres a decidir sobre su cuerpo (Crédito: X/@XochitlGalvez)

Para darle mayor peso a su argumento, aprovechó para cuestionar las decisiones que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y criticó el presunto abandono que se dio a las mujeres en el sexenio, especialmente por las medidas en contra de las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo.

Ante esto, Gálvez Ruiz sentenció que en su administración, en caso de obtener la victoria el próximo domingo 2 de junio, las mujeres contarán con apoyos para que pueda trabajar desde casa o seguir estudiando, además de que tomen las decisiones sobre su cuerpo libremente, sin preocuparse por tener seguridad económica.

“Hoy muchas mujeres toman una decisión ante el abandono de que se les quitaron las estancias infantiles, que les quitaron las escuelas de tiempo completo, no hay apoyos económicos para tener emprendedoras o mujeres que puedan trabajar desde su casa, entonces las mujeres van a contar con un apoyo y será una decisión de cada una de las mujeres”, concluyó.

La evolución de la postura de Xóchitl Gálvez sobre el aborto

Xóchitl Gálvez celebró que el PAN respeta que en ocasiones no coincide con la ideología de la organización (Captura de Pantalla)

Previo a que mostrara su interés en contender por la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez se había posicionada como “una rebelde” al interior del Partido Acción Nacional (PAN) debido a que era de las pocas que abogaba por la libertad sexual y reproductiva de las mujeres.

Tanto así que en diferentes ocasiones, salió a hablar de su postura personal y defender el derecho a la interrupción del embarazo, pese a que no era la que seguía el resto de los integrantes del blanquiazul, como cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un fallo histórico al indicar que la penalización del aborto en los Código Penales locales o en las Constituciones de los estados eran medidas inconstitucionales.

“Para las mujeres, el derecho a decidir ya es constitucional y el Estado debe garantizar su libertad para ejercerlo. Lo de fondo es fomentar la prevención a través de educación sexual y reproductiva. Valoro que el PAN acepte que, en ciertos temas, puedo disentir”, redactó en septiembre de 2019.

Sin embargo, una vez que se consolidó como la representante del Frente Amplio por México rumbo a los comicios de 2024, la política hidalguense fue criticada debido a que ya no defendía completamente su anterior posición, sino que daba poder a los partidos políticos de la coalición a posicionarse individualmente.

“Mi postura es que encabezo un Frente Amplio en el que caben diferentes posturas y seré respetuosa de cada una”, fueron las palabras que emitió y que causaron críticas en su contra, puesto que por años fue una de las mujeres que más defendieron el movimiento de la marea verde en México.