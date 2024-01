¿Eres desordenado? Este es el impacto que podría tener en tu salud mental, según Harvard

¿Te consideras una persona desordenada? (Especial)

Para algunos el desorden puede ser visto como algo inevitable y para muchos otros como un simple rasgo de personalidad, algo que unos puede combatir y que para otros es casi como un estilo de vida.

Si tu eres del segundo tipo y siempre haz sido una persona calificada como “desordenada” pero buscas cambiar este hábito en tu vida quizá esta información podría motivarte, ya que de acuerdo con información de la Universidad de Harvard, el desorden podría tener más consecuencias en tu salud de lo que piensas.

Y es que un prestigioso psicólogo recientemente reveló que la falta de orden en el hogar puede tener fuertes repercusiones en tu bienestar emocional, más allá de ser una simple cuestión de estética, debido a que estos entornos generan caos y desestabilidad que pueden impactar en diferentes entornos de tu vida, a pesar de que no lo parezca.

El especialista en cuestión es Jordan Peterson, quién es psicólogo clínico y profesor de la prestigiosa universidad, cuenta con una gran cantidad de artículos que hablan sobre al importancia del orden y la organización en el hogar como parte vital del bienestar emocional.

El desorden puede ser un reflejo de inestabilidad mental (Especial)

Te impide alcanzar tus objetivos

En ellos el académico señala que el desorden puede ser un obstáculo al momento de conseguir objetivos, o de fijarse metas, pues al mirarlo podemos sentir “pereza” de realizar cierta actividades. “Nadie quiere trabajar en un escritorio desordenado”, ha señado.

Es un reflejo de tu mente

Por otro lado, al igual que él, existen varios especialistas que han señalado el hecho de que un ambiente desordenado puede ser reflejo de los pensamientos de las personas, es decir, aquellos que viven en caos suele tener caos en sus cosas. En este sentido, ordenar tu espacio podría ayudar también a crear orden en tus pensamientos.

Afecta la calidad de tu sueño

Un estudio realizado por la Universidad de St. Lawrence en Nueva York parece estar de acuerdo, pues sugiere que existe una correlación entre el desorden y la suciedad en la habitación y la calidad del sueño.

La investigación sugiere que los ambientes desorganizados pueden perturbar el descanso nocturno, provocando que las personas despierten sintiéndose más ansiosas. Esta perturbación en el sueño puede afectar negativamente distintos aspectos de la vida cotidiana.

Genera estrés

No dormir bien debido al desorden puede contribuir a iniciar el día con una actitud negativa y, además, no saber donde están las cosas, no encontrar la ropa limpia y otras cuestiones aparentemente sencillas pueden hacer que te sientas estresado y abrumado, estado emocional que puedes llevar contigo el resto del día.

El mismo efecto ocurre al llegar a tu casa agotado después de un día de trabajo y ver un ambiente desorganizado.

Los ambientes desordenados pueden generar estrés (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo combatir el desorden?

En este sentido, Paterson ha desarrollado algo que él mismo denominó como Gestión del Orden Personal, la cual tiene como objetivo lograr un adecuado manejo de las tareas propias del día a día con el fin de establecer un entorno estructurado, lo cual puede tener impactos positivos en el bienestar mental.

Abarca aspectos como la limpieza, organización, cumplimiento de responsabilidades y la puntualidad, que sirven de base para fomentar la autodisciplina y la preparación para afrontar retos mayores.

Para lograrlo se motiva a las personas a empezar con tareas sencillas como tender la cama por la mañana o lavar los platos al usarlos hasta poder seguir con otras más complejas como mantener su habitación en orden.

Un ambiente organizado mejora la salud mental (Especial)

Este enfoque está pensado no solo para ayudar a mantener la salud mental sino que también contribuye a desarrollar competencias esenciales para el manejo efectivo de situaciones complejas en diversas áreas de la vida.

Los ambientes limpios y organizados contribuyen a un estado mental más sereno, lo que se refleja positivamente en la calidad del sueño y en la reducción del estrés a lo largo del día.

De acuerdo con los especialistas, lo importante es no verlo como una obligación o actividad desagradable sino como algo que impactará positivamente en todos los aspectos de tu vida.