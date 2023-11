AMLO exhibe carta de Norma Piña sobre donativo para damnificados de Acapulco: “Tenía la intención, no era truco”

AMLO exhibió la carta que el envió la ministra presidenta de la Corte Credito:Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió la carta que el envió Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que propuso destinar el dinero de los fideicomisos públicos que los legisladores le retiraron al Poder Judicial, para ayudar a los damnificados de Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero, tras el paso del huracán Otis.

En su conferencia mañanera, el mandatario leyó la carta de la ministra presidenta y reiteró que con el documento habían acordado entregar el dinero, que en suma ascendían hasta 15 mil millones de pesos; sin embargo, comenzó “una lluvia de amparos” por parte de trabajadores del Poder Judicial para evitar su eliminación.

Por ello, consideró que Norma Piña sí tenía la intención de donar los 15 mil millones de pesos a los damnificados y que la carta no se tratara de “un truco”, pues acusó que la ministra “está rodeada” de grupos de intereses que “la sometieron a fuertes presiones”.

“Además no se afectan derechos laborales porque está autorizado el presupuesto de este año y ahí vienen los sueldos, las prestaciones de todos los trabajadores, en el presupuesto que autorizó el Congreso; sin embargo, no quieren y siento que había de parte de la presidenta la intención, no creo que sea un truco que tengan bien ensayado, sino que ella quiso hacer algo, buscar una salida, entregar estos recursos para los damnificados; sin embargo, está rodeada, ese es el problema de la autoridad que no es libre, que depende de grupos de intereses creados.

“Me imagino que le empezaron a hablar por teléfono y le dijeron: ¿Qué hiciste? ¿No? Y la sometieron a fuertes presiones ya la hicieron cambiar de parecer, porque no creo que ella haya escrito esto y al mismo tiempo haya dado la orden o le haya indicado a jueces yo voy a hacer esto, pero ustedes promuevan amparos, no, fue lo otro que le han de haber dicho: nos hiciste hacer el ridículo, salimos a marchar, nos asoleamos y ahora tu cambias. Más que nada eso es lo que pienso, porque son intereses, no solo en lo económico, sino también mucho conservadurismo, mucha carga ideológica de derecha”, mencionó.

Comentó que esperará a ver qué sucede con los amparos, aunque desconfía del resultado ya que los mismos mandos en el Poder Judicial serán quienes los resuelvan.

“Vamos a esperar a ver qué sucede, ojalá resuelvan los amparos, pero quienes van a resolver los amparos, ellos mismos, aunque una juez ya declinó a atender el asunto por considerar que no podía ella participar por conflicto de interés y así a lo mejor hay otros jueces y magistrados, ministros porque a lo mejor va a terminar en la corte y va a ser interesante a ver que deciden“, concluyó.

<br/>