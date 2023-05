“Como en Mario Kart”: joven sufrió accidente en su moto

Un hombre circulaba por las calles cuando sufrió un percance muy al estilo de los videojuegos

Un hombre sufrió un accidente mientras manejaba su moto y lo comparó con el famoso videojuego Mario Kart debido a lo peculiar del suceso y es que circulaba por las calles de la ciudad cuando se impactó con uno de los objetos más icónicos del videojuego de autos del plomero más conocido del mundo.

El usuario @donquintero_ contó su anécdota mediante un videoclip en redes sociales donde dijo que tuvo un accidente vehicular no grave mientras iba a bordo de su moto cuando piso una bolsa con cáscaras de plátano que se encontraban en el asfalto aparentemente a la salida de un túnel.

“No me van a creer lo que me pasó, me caí como en el Mario Kart, no mam**, por unas bananas a la ver** de tanto...”, dijo el usuario en su cuenta personal de la red social china mientras en el video se observa la bolsa de basura con cáscaras de plátano en su interior.

Un joven narró su anécdota relacionada con el famoso juego de video. (Captura)

Los comentarios de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar y dijeron que era porque no había conseguido la estrella que en el videojuego puedes conseguir para que ninguno de los ataques de los contrincantes puedan dañarte, otros más añadieron con ironía que si no emitió los ruiditos que hacen los personajes cuando son golpeados por el resto de jugadores.

“No le hiciste guaguaguagua?”, “Sólo levántate y sigue, porque en lo que grabaste seguro ya te ganaron la partida”, “tenía que derrapar chido hasta conseguir la flamita azul”, “No traías estrella”, “Y sí se escuchó el sonido que hace cuando se resbala en el Mario Kart”, “entonces no ganaste bro”, fueron parte de los comentarios de los seguidores de la cuenta que se hizo viral.

Los internautas trataron de adivinar en dónde se encontraba el puente ante la falta de respuesta por parte del dueño de la cuenta que compartió el video viral sobre el accidente al estilo Mario Kart.

En el videojuego al momento de tocar una cáscara de plátano el jugador pierde el control de su vehículo. (Ig: @mario.kart)

Tras la indagación, los internautas concluyeron que se trató de un túnel que se encuentra en Escobedo, en Nuevo León, tramo de autopista que consideraron peligrosa debido a la falta de luz y porque es una curva cerrada donde se debe tener precaución extra al manejar.

“Es el túnel de Escobedo”, “Sí es el túnel de Escobedo, está bien fea esa vuelta”, compartieron los internautas. La mayoría tomó el suceso con gracia, pero algunos más dijeron que afortunadamente se encontraba bien para poder contar el suceso, pero siempre haciendo referencia al videojuego Mario Kart.

“Creo que fue mejor eso a un caparazón azul, así nos puedes contar”, “Lo bueno es que no fue un Game Over (fin del juego)”, “Que mala onda, da risa, pero qué bueno que estás bien, bro”, “pero, estás bien?, espero que sí”, fueron parte de las preocupaciones y buenos deseos que externaron los internautas tras el accidente vial.

En el videojuego al ser golpeado con el caparazón azul se produce una explosión, por esto los internautas dijeron que lo mejor era que se hubiera tropezado con una banana y no con una de estas tortugas. (Captura)

El usuario que sufrió el accidente compartió un par de videos más donde mostró a todos los que reaccionaron y preguntaron sobre su accidente al estilo Mario Kart para dar a conocer que se encontraba bien tras el percance vial.

Afortunadamente todo terminó en anécdota, pero podría haber resultado en una tragedia si el conductor no hubiera derrapado y perdiera el total control de su moto impactando contra otros vehículos o contra la barda que puede verse en el video.

El suceso sirvió para que distintos usuarios recordaran que se debe manejar con precaución para evitar incidentes graves mientras circulan por las calles de la ciudad, sin embargo el accidente ocasionado por una cáscara de plátano causó gracia y se volvió viral en las redes sociales.