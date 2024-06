Ángela Aguilar rompió el silencio sobre su relación con Nodal: “No nos crucifiquen”

La cantante habló acerca de los rumores de boda y lució su nuevo tatuaje en honor a Christian Nodal. (Facebook Ángela Aguilar / @nodal)

Ángela Aguilar continúa en medio de la polémica, ya que en los últimos días han circulado diversas fotografías y videos de una posible boda en secreto con Christian Nodal. Los rumores se intensificaron cada vez más, por lo que el 17 de junio, la cantante mexicana finalmente rompió el silencio sobre su relación.

La hija de Pepe Aguilar reveló para la revista Quién, lo que piensa sobre la opinión pública y la importancia de mantener su vida privada. Mencionó que prefiere no revelar “su verdad” acerca de la relación que mantiene con Nodal, argumentando que explicarla podría interpretarse como un acto de culpabilidad por algo que no ha hecho.

De igual manera, señaló que rara vez se defiende frente a las acusaciones o rumores. Según la cantante, permite que las personas hablen sin ofrecer justificaciones, porque está segura de quién es y las personas de su entorno cercano también tienen claro su carácter y valores.

Christian Nodal y Ángela Aguilar tuvieron su primera aparición pública como pareja en el último concierto del músico en la CDMX. (Capturas de pantalla)

“Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”.

Asimismo explicó que en esta ocasión sí quiso hacer pública su vida personal porque quiere vivir al máximo la etapa que está atravesando. “Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida”, declaró.

“En este caso no quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo, es una etapa preciosa, nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño, de crecer”.

Por otro lado, aseguró ser muy consciente de la polémica que actualmente los rodea a él y a Christian Nodal. Lo cual la llevó a pedir comprensión al público: “Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad. El amor es bonito y no tiene por qué ser sucio”. Con estas palabras, la cantante hizo especial hincapié en que no han hecho nada fuera de lo normal y que el amor es simplemente una parte natural de la vida.

La joven cantante ha dejado claro que ambos están en una etapa de aprendizaje y descubrimiento, tanto en lo personal como en lo profesional.

“No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”.

Finalmente, Ángela Aguilar respondió al cuestionamiento acerca de la boda con el cantante de regional mexicano en Roma. Lo único que expresó fue que todavía no digan que está casada o embarazada y retomó la conversación enfocándola en su música y empresas.