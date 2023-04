“Nuestro consuelo es que le pega más al INE”: la canción con la que comisionado del Inai se despidió

El fundador del Inai y excomisionado se despidió del Inai con una canción. Ahora el organismo quedará inoperante hasta que se designen nuevos comisionados (@jmartinreyes)

El 31 de marzo terminó el periodo del comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Acuña Llamas, lo que deja inoperante al Instituto.

Pues hay que señalar que su Pleno queda con cuatro de siete comisionados y se necesitan cinco para que se tenga quórum, se lleven a cabo las sesiones y se logre llevar determinaciones.

Fue así que los integrantes del Pleno dieron la despedida a Acuña Llamas rememorando su trayectoría y paso por el organismo de transparencia. Sin embargo, el funcionario lo tomó con calma e incluso entonó una canción con la cual destacó la función del Instituto.

Pues durante una reunión con el personal del Inai, así como integrantes de organismos de transparencia locales en las instalaciones del instituto, el ahora excomisionado cantó para los presentes una composición que sacó risas y aplausos.

Hecha por él mismo, fue denominada como Órgano garante nacional, es el Inai, y en ella habló acerca de la importancia del acceso a la información y los embates que el gobierno federal hizo en contra del Inai.

El Inai quedará inoperante hasta que se hagan las designaciones correspondientes (epecial)

“Del Instituto todo el mundo dice cosas, algunas buenas y otras malas pa’ variar, eso no es nuevo pero se ha intendificado, especialmente por Palacio Nacional”

En los versos inciales habló de la ubicación de sus oficinas de forma cómica para luego centrarse en los problemas políticos que han dejado al Instituto en la situación preocupante en la que se encuentra. Aunque el consuelo de este, indicó de forma burlona, era que López Obrador “le pega” más al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Con tanta grilla y tantos problemas que vemos distracciones nos pueden perturbar, bajo el asedio permanente que nos meten, es imposible que podamos decansar (...) nuestro consuelo es que le pega más al INE, pero nos tiene a medio metro del fogón”, entonó.

Esto se dio después de que el pleno sesionara para despedir a Acuña Llamas. La última sesión por entrar a fase de inoperancia debido a que los legisladores de la Cámara de Senadores no designaron a nuevos comisionados a tiempo, a pesar de que tuvieron un año.

Sobre el asunto, la comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena señaló que el órgano que preside transitaba hacia una nueva y difícil época: “Las instituciones no existen ni funcionan por sí mismas”.

LAs designaciones hechas por el Senado fueron vetadas por AMLO (Twitter/@senadomexicano)

Agregó que la democracia también se encontraba en un momento complicado por el equilibrio constitucional que afecta la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales.

“No me resta más que agradecerle el papel que ha jugado en todos estos años en el surgimiento de esta institución y en el desarrollo del Inai y desde luego de la transparencia en México”

La situación en la que se encuentra actualmente el Inai se debió a que la salida del comisionado Acuña Llamas coincidió con la falta de designación de otros dos comisionados, pues los que se habían seleccionado, fueron vetados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, el senador Ricardo Monreal reconoció que fue culpa del Senado que el Instituto de transparencia quedara inoperante al no lograrse acuerdos para conformar una mayoría calificada que nombrara a los nuevos miembros.

“El INAI ahora está en una crisis institucional (de la) que el Senado es responsable, porque no tuvo la capacidad o no ha tenido la capacidad de nombrar por mayoría calificada a sus comisionados”

Monreal, durante una cátedra para sus alumnos, mencionó que el Inai no podrá emitir ninguna resolución valida hasta que los nuevos comisionados sean nombrados en el Senado. Cosa que no es previsible por el momento, pues aún no se establece una fecha exacta para que esto suceda.